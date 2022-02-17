Итальянский премьер Драги не исключил визит в Россию в ближайшие дни

Рим, 17 февраля. Премьер-министр Италии Марио Драги допустил, что может посетить России в скорейшее время.

По словам главы правительства, его визит в Москву может состояться в ближайшие дни. Также Драги отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Зеленский заявил о желании поговорить с Путиным, попросил в этом помощи Италии», — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что Путин и Драги по телефону обсудили ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности. Переговоры президента РФ и премьера Италии состоялись 1 февраля.