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Итальянский премьер Драги не исключил визит в Россию в ближайшие дни

Политика
Итальянский премьер Драги не исключил визит в Россию в ближайшие дни
pixabay.com

Рим, 17 февраля. Премьер-министр Италии Марио Драги допустил, что может посетить России в скорейшее время.

По словам главы правительства, его визит в Москву может состояться в ближайшие дни. Также Драги отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Зеленский заявил о желании поговорить с Путиным, попросил в этом помощи Италии», — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что Путин и Драги по телефону обсудили ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности. Переговоры президента РФ и премьера Италии состоялись 1 февраля.

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