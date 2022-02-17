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Битва за бюджет: правительство США рискует остаться без бюджета из-за блокады в Сенате

Весь мир
Битва за бюджет: правительство США рискует остаться без бюджета из-за блокады в Сенате
Федеральное агентство новостей  / 

В Конгрессе Соединенных Штатов продолжаются ожесточенные дебаты по поводу финансирования правительства. Если бы политическая ситуация в США была стабильной, решение было бы принято еще в октябре-ноябре 2021 года. Однако усиливающееся противостояние между Демократической и Республиканской партиями стало серьезным препятствием.

18 февраля истекает действие предыдущей резолюции о временном финансировании правительства. Если до этого срока Сенат не одобрит новый финансовый документ, США грозит «шатдаун» — прекращение работы правительства.

Битва за бюджет: правительство США рискует остаться без бюджета из-за блокады в Сенате
Global Look Press / Chip Somodevilla - Pool via CNP / Consolidated News Photos

При такой спешке демократы пытаются проломить «блокаду», которая устроили противники, которых возглавляет скандально известный республиканец Тед Круз: заручившись поддержкой республиканцев, политик потребовал, чтобы в текст очередной резолюции внесли две поправки.

Сенаторы от Демократической партии стоят перед сложным выбором: уступить республиканцам ради верного результата и спокойной работы демократической администрации Байдена или предпринять отчаянную попытку провести документ через Сенат без поправок.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» попыталась предсказать исход сенатского голосования по резолюции о финансировании американского правительства.

Два требования

16 февраля Сенат Соединенных Штатов заседал до глубокого вечера. Несмотря на предпринятые усилия по одобрению резолюции, договориться законодателям так и не удалось: республиканцы во главе с Тедом Крузом твердо стояли на своем.

Битва за бюджет: правительство США рискует остаться без бюджета из-за блокады в Сенате
Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Круз потребовал, чтобы в документ внесли две поправки: во-первых, лишили финансирования школы и детские сады, настаивающие на вакцинации детей от коронавируса; а во-вторых, заблокировали усилия администрации Байдена по распространению наборов для безопасного курения наркотических веществ.

Откуда идет первое требование? Пандемию коронавируса Соединенные Штаты переносят сложно. Чтобы пресечь распространение инфекции в детских образовательных учреждениях, в апреле 2021 года американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило использование вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Битва за бюджет: правительство США рискует остаться без бюджета из-за блокады в Сенате
flickr.com / Marco Verch Professional Photographer

Позже Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал рекомендации о ее применении. Некоторые штаты и школьные округа использовали данную рекомендацию в качестве основания, чтобы ввести мандаты на обязательную вакцинацию среди учащихся — непривитые дети не допускались до школьных занятий.

Тед Круз считает, что такие требования о вакцинации детей ограничивают права учеников и их родителей. В апреле 2021 года представил законопроект, запрещающий образовательным учреждениям, существующим за счет государственного бюджета, вводить мандаты на обязательную вакцинацию:

Битва за бюджет: правительство США рискует остаться без бюджета из-за блокады в Сенате
World press photo / © Jeremy Hogan

«Родители должны иметь право решать, что лучше для их детей, посоветовавшись со своим семейным врачом. Президент Байден и его администрация неоднократно игнорировали права на неприкосновенность частной жизни и право на личную свободу, навязывая незаконные и обременительные требования о вакцинации американскому бизнесу. Теперь они готовятся навязать их детям, оказывая давление на родителей», — заявил Круз.

Второе требование Круза: отмену грантов, которыми финансируется распространение наборов для безопасного курения наркотических веществ. Сенатор считает, что такие инициативы администрации будут лишь способствовать популяризации наркотиков и никак не могут привести к существенному снижению наркосмертности.

«Шатдаун» неизбежен?

Чтобы внести поправки в резолюцию, Сенату не нужно одобрения 60 законодателей: достаточно простой поддержки большинства. Это сокращает шансы демократов на успех: из-за проблем со здоровьем и семейных неурядиц несколько представителей не смогут участвовать в голосовании и поддержать союзников. В частности, среди отсутствующих оказались сенатор Бен Рэй Лухан, Марк Келли и Дайэнн Файнстайн. А у республиканцев из процесса выбыл всего лишь один человек — Линдси Грэм.

Битва за бюджет: правительство США рискует остаться без бюджета из-за блокады в Сенате
pixabay.com /

Численное преимущество позволит республиканцам победить в голосовании, но они (как и демократы) столкнутся с серьезной проблемой: по существующим правилам после поправок резолюция после поправок должна вернуться в Палату представителей, работа которой в настоящее время приостановлена на две недели. В результате это означает одно — неизбежный «шатдаун» и остановку работы правительства США.

Сложившаяся ситуация вновь подталкивает непримиримых соперников к переговорам: 17 февраля на заседании демократы, с высокой долей вероятности, заключат соглашение с республиканцами. Условия сделки предельно просты — республиканцы голосуют за продление финансирования правительства до 11 марта без внесения поправок, но с условием: в марте предложенные Тедом Крузом изменения будут без противодействия демократов включены в текст законопроекта.

На подобный исход намекнул сенатор Ричард Шелби:

«Я думаю, в итоге будет заключено межпартийное соглашение, чтобы принять проект финансирования на этой неделе. Никто не хочет и не собирается доводить до ситуации, когда правительству придется приостановить функционирование из-за отсутствия финансирования», — считает он.

Битва за бюджет: правительство США рискует остаться без бюджета из-за блокады в Сенате
wikipedia.org / Gage Skidmore/CC BY-SA 3.0

Кроме того, оптимизм в отношении сложившейся ситуации выразил Марко Рубио: именно он, по слухам, ведет переговоры с демократами:

«Я надеюсь, что мы сможем быстро принять проект финансирования, и никто против этого не будет возражать. Насколько мне известно, администрация передумала финансировать распространение наборов для безопасного курения. В Белом доме утверждают о том, что они не собираются этого делать», — заявил Рубио.

Вероятнее всего, результаты предстоящего голосования в Сенате, скорее всего, станут новой победой республиканцев на пути к выборам в Конгресс, и в очередной раз продемонстрируют политическую слабость Демократической партии. Очевидно, что в условиях тотального падения их рейтингов союзники Байдена не осмелятся проявить принципиальность и с высокой долей вероятности пойдут на все уступки для того, чтобы предотвратить надвигающийся «шатдаун».

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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