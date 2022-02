Битва за бюджет: правительство США рискует остаться без бюджета из-за блокады в Сенате

В Конгрессе Соединенных Штатов продолжаются ожесточенные дебаты по поводу финансирования правительства. Если бы политическая ситуация в США была стабильной, решение было бы принято еще в октябре-ноябре 2021 года. Однако усиливающееся противостояние между Демократической и Республиканской партиями стало серьезным препятствием.

18 февраля истекает действие предыдущей резолюции о временном финансировании правительства. Если до этого срока Сенат не одобрит новый финансовый документ, США грозит «шатдаун» — прекращение работы правительства.

При такой спешке демократы пытаются проломить «блокаду», которая устроили противники, которых возглавляет скандально известный республиканец Тед Круз: заручившись поддержкой республиканцев, политик потребовал, чтобы в текст очередной резолюции внесли две поправки.

Сенаторы от Демократической партии стоят перед сложным выбором: уступить республиканцам ради верного результата и спокойной работы демократической администрации Байдена или предпринять отчаянную попытку провести документ через Сенат без поправок.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» попыталась предсказать исход сенатского голосования по резолюции о финансировании американского правительства.

16 февраля Сенат Соединенных Штатов заседал до глубокого вечера. Несмотря на предпринятые усилия по одобрению резолюции, договориться законодателям так и не удалось: республиканцы во главе с Тедом Крузом твердо стояли на своем.

Круз потребовал, чтобы в документ внесли две поправки: во-первых, лишили финансирования школы и детские сады, настаивающие на вакцинации детей от коронавируса; а во-вторых, заблокировали усилия администрации Байдена по распространению наборов для безопасного курения наркотических веществ.

Откуда идет первое требование? Пандемию коронавируса Соединенные Штаты переносят сложно. Чтобы пресечь распространение инфекции в детских образовательных учреждениях, в апреле 2021 года американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило использование вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Позже Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал рекомендации о ее применении. Некоторые штаты и школьные округа использовали данную рекомендацию в качестве основания, чтобы ввести мандаты на обязательную вакцинацию среди учащихся — непривитые дети не допускались до школьных занятий.

Тед Круз считает, что такие требования о вакцинации детей ограничивают права учеников и их родителей. В апреле 2021 года представил законопроект, запрещающий образовательным учреждениям, существующим за счет государственного бюджета, вводить мандаты на обязательную вакцинацию:

If you wanted to know why schools should NOT be involved in vaccinating kids for COVID, this is one of the many reasons: https://t.co/KXHjbDjqaR

Второе требование Круза: отмену грантов, которыми финансируется распространение наборов для безопасного курения наркотических веществ. Сенатор считает, что такие инициативы администрации будут лишь способствовать популяризации наркотиков и никак не могут привести к существенному снижению наркосмертности.

Чтобы внести поправки в резолюцию, Сенату не нужно одобрения 60 законодателей: достаточно простой поддержки большинства. Это сокращает шансы демократов на успех: из-за проблем со здоровьем и семейных неурядиц несколько представителей не смогут участвовать в голосовании и поддержать союзников. В частности, среди отсутствующих оказались сенатор Бен Рэй Лухан, Марк Келли и Дайэнн Файнстайн. А у республиканцев из процесса выбыл всего лишь один человек — Линдси Грэм.

Численное преимущество позволит республиканцам победить в голосовании, но они (как и демократы) столкнутся с серьезной проблемой: по существующим правилам после поправок резолюция после поправок должна вернуться в Палату представителей, работа которой в настоящее время приостановлена на две недели. В результате это означает одно — неизбежный «шатдаун» и остановку работы правительства США.

Сложившаяся ситуация вновь подталкивает непримиримых соперников к переговорам: 17 февраля на заседании демократы, с высокой долей вероятности, заключат соглашение с республиканцами. Условия сделки предельно просты — республиканцы голосуют за продление финансирования правительства до 11 марта без внесения поправок, но с условием: в марте предложенные Тедом Крузом изменения будут без противодействия демократов включены в текст законопроекта.

На подобный исход намекнул сенатор Ричард Шелби:

Кроме того, оптимизм в отношении сложившейся ситуации выразил Марко Рубио: именно он, по слухам, ведет переговоры с демократами:

For those that believe the NEW LIE coming out of the media and White House that a SAFE SMOKING KIT does not include a pipe, see the image below, an example of a SAFE SMOKING KIT that has a PIPE in it. put Crack in it and it is CRACK PIPE. #CracKPipeBiden pic.twitter.com/zJVi8K35Ns