Режиссер Алексей Учитель рассказал о знакомстве с Евгением Гришковцом и поздравил его с юбилеем

Российский драматург, театральный режиссер и киноактер, музыкант, писатель, телеведущий Евгений Гришковец сегодня, 17 февраля, отмечает юбилей — ему 55 лет! В разговоре с ФАН именинника поздравил со знаменательной датой советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Алексей Учитель.

Знакомство культурных деятелей произошло на съемках картины Учителя «Прогулка», где Гришковцу досталась одна из ролей.

«Это было уже довольно давно, в 2003 году, но тогда первый раз я с ним (с Евгением Гришковцом. — Прим. ФАН) познакомился. Он не был в буквальном смысле профессиональным актером, он обладал особой харизмой, естественностью в поведении. Я уж не говорю про его общение и предложения по роли. Все это как-то нас сблизило», — говорит режиссер.

Драматург и кинорежиссер общаются до сих пор.

gov39.ru / Пресс-служба правительства Калининградской области

Как отметил сам Алексей Учитель, каждый раз при встрече они обнимаются и рассказывают друг другу новости.

«Он — человек-оркестр, безумно талантливый: он и пишет, и играет, и ставит спектакли, участвует и в других, после «Прогулки», картинах как актер. Мне кажется, таких людей очень мало, при этом он остается очень позитивным, доброжелательным. А после общения с Евгением очень хорошее настроение остается. Я искренне его поздравляю, желаю ему оставаться таким же оптимистом в жизни, чтобы еще больше было от него талантливых произведений», — заключил собеседник ФАН.

Также сегодня юбилей отмечает заслуженный артист России Вячеслав Малежик, ему исполнилось 75 лет. Ранее исполнителя поздравили певцы Алексей Глызин и Юрий Антонов.