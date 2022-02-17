Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 16:27
16:24
Политика
Le Figaro: истерика Байдена из-за Украины связана с желанием США «продать» свой газ ФРГ
16:24
Общество
Математик Боровков спрогнозировал завершение пятой волны COVID-19 к лету
16:23
Общество
Карен Шахназаров передумал судиться с дочерью из-за квартиры
16:22
Армия
В Калининграде отреагировали на планы Польши построить забор на границе с Россией
16:22
Происшествия
Фасад доходного дома наследников Максимова обрушился в центре Ростова-на-Дону
16:21
Спорт
Представитель Федерации керлинга РФ Созин прокомментировал поражение россиян в Пекине
16:21
Экономика
Продажи автомобилей Lada в Европе за год выросли на 152,5%
16:19
Спорт
«Сложно упрекнуть»: керлингист Минин высказался об отставке тренера сборной России Беланова
16:18
Весь мир
Битва за бюджет: правительство США рискует остаться без бюджета из-за блокады в Сенате
16:17
Происшествия
Рабочий упал со стапеля на Балтийском заводе в Петербурге
Все новости

Посол Великобритании Броннерт посетила МИД России

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 16:09
Политика
Посол Великобритании Броннерт посетила МИД России
twitter.com  /  @DeborahBronnert

Москва, 17 февраля. Британский дипломат Дебора Броннерт прибыла в МИД России. Машину с послом зарубежного государства заметили у здания внешнеполитического ведомства.

Броннерт посетила российское министерство 17 февраля. Видео с автомобилем, на котором приехала дипломат, опубликовали журналисты РИА Новости. В настоящий момент цели визита посла неизвестны. Официальных комментариев по этому поводу также не даны.

Ранее МИД посетил посол США в Москве Джон Салливан. Как уточнили СМИ, дипломат прибыл в министерство после сообщения главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова о передаче ответа по гарантиям безопасности американской стороне.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Посол Великобритании Броннерт посетила МИД России
россия мид Броннерт Великбритания
Комментировать