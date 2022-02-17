Посол Великобритании Броннерт посетила МИД России

Москва, 17 февраля. Британский дипломат Дебора Броннерт прибыла в МИД России. Машину с послом зарубежного государства заметили у здания внешнеполитического ведомства.

Броннерт посетила российское министерство 17 февраля. Видео с автомобилем, на котором приехала дипломат, опубликовали журналисты РИА Новости. В настоящий момент цели визита посла неизвестны. Официальных комментариев по этому поводу также не даны.

Ранее МИД посетил посол США в Москве Джон Салливан. Как уточнили СМИ, дипломат прибыл в министерство после сообщения главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова о передаче ответа по гарантиям безопасности американской стороне.