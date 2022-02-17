Политолог Кедми: США раскрыли свои планы по организации провокаций на Украине

Москва, 17 февраля. Соединенные Штаты могут прибегнуть к организации провокации против России на Украине, а географию действий Вашингтона можно определить по поведению самих американцев, заявил израильский политолог Яков Кедми.

Эксперт напомнил, что Запад провалил кампанию относительно прогнозов по «вторжению» РФ на Украину. Для поддержания напряженности вокруг Киева иностранные игроки могут утроить провокации. Вашингтону необходимы деструктивные процессы, чтобы ослабить Москву в рамках переговоров по гарантиям безопасности. Белый дом осознал, что Кремль не собирается реализовывать западные фантазии о «вторжении», поэтому США могут перейти к решительным действиям, чтобы спровоцировать Россию на резкий ответ.

«Сейчас самая большая опасность — не вторжение России, а провокация на территории Украины, направленная против РФ. Как можно более мерзкая, как можно более грязная, которую не надо доказывать, но которая, по их мнению, может нанести России непоправимый ущерб на переговорах», — сказал Кедми в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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Географию этой провокации также возможно точно определить, поскольку США выдали сами себя, начав эвакуацию дипломатов из Киева во Львов. Следовательно, воплощать свои планы Вашингтон будет подальше от собственных представителей, поэтому речь может идти о восточных регионах Украины.

«То есть если будет провокация, то ее географию тоже можно определить. Не поблизости от американских представителей на Украине. Это реальность, которая есть», — заключил политолог.

Яков Кедми ранее заявил, что корабли ВМС США могут пойти на дно в случае новых антироссийских провокаций.