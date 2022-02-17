Политолог Ордуханян: США — это авторитарное государство, которое живет по большевистским законам

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что страны традиционных демократий Европы и Северной Америки превратились в тоталитарные государства, которые жестко подавляют любые проявления борьбы за права и свободы граждан. Примерами репрессий против своих людей политолог назвал преследование в США участников штурма Капитолия в январе 2021 года и силовое подавление акций водителей грузовиков против вакцинных паспортов в Канаде.

Комментируя действия премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который в ответ на акции водителей ввел в действие закон о чрезвычайных ситуациях, назвав протестующих террористами, политолог заявил, что правительство страны пошло по тому же пути, который ранее выбирали США.

«У Джастина Трюдо был хороший учитель — Нэнси Пелоси, а также американские либералы, которые к террористам приравняли родителей, не желающих обучать своих детей тому маразму, который называется «расовая теория». Объявить водителей грузовиков террористами проще всего, они теперь демонизируют кого угодно», — отметил Рафаэль Ордуханян.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

По мнению политолога, правящие круги некогда демократических государств боятся потерять свою власть, поэтому готовы записать в террористы тех, кто выражает несогласие с проводимой политикой ущемления прав граждан.

«У них теперь враги — это не международный терроризм и даже не их любимая экологическая тема, а родители, которые хотят лучшего для своих детей, и водители грузовиков. Но самый главный враг, которого они убили, — это ветеран американской армии Эшли Бэббитт, которая 14 лет прослужила своей стране и пришла по просьбе своего президента в Капитолий, чтобы призвать к ответу власти за нарушения во время выборов, за подтасовку их итогов. Она получила пулю в лоб от отважного бойца, полицейского, от такого огромного парня, который мужественно справился с угрозой, которая нависла над всей Америкой. Она думала, что защищает интересы своей страны, но получила пулю в лоб. Я думаю, эта же участь ожидает всех тех врагов, которых себе создала нынешняя неолиберальная Америка и вместе с ней объединенный Запад. Это настоящее лицо того, с чем мы сейчас имеем дело», — заявил Рафаэль Ордуханян.

Эксперт считает происходящее в США возрождением времен маккартизма, когда в стране подавлялось любое инакомыслие. Особенно это проявляется в преследовании участников штурма Капитолия.

«Все они сейчас подвергаются репрессиям. Их вызывают на допросы, они сидят под домашними арестами, а некоторые, как знаменитый парень-викинг, давно сидят в тюрьме. В Штатах сейчас доходит до того, что детей заставляют отрекаться от своих родителей, которые ездили на эту злополучную встречу 6 января 2021 года», — рассказал американист.

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Примером крушения демократических институтов в США политолог считает широкую кампанию по ограничению свободы слова, которая направлена против СМИ и других источников информации.

«В США запрещают литературные произведения, которые подвергают сомнению неолиберальную теорию, противоречат интересам ЛГБТ-сообщества или расовой теории. Достается Марку Твену за то, что он называет неполиткорректно черное население, и Агате Кристи, которая посмела назвать свое произведение «Десять негритят». Это безумие продолжается, и мы знаем его логический конец — это будут виртуальные костры, которые нацисты разводили в городах Германии. Шаг от великой немецкой философии до «костров» Гитлера был всего несколько десятков лет, Америка сейчас семимильными шагами проходит это расстояние», — высказал свою точку зрения Рафаэль Ордуханян.

Уверен эксперт, что стрелки за организацию протестов в Канаде и США в итоге будут переведены на Россию.

«Сейчас все будет возведено под знаменатель русофобии. Они уже говорят, что протесты спонсируются Россией, уже сейчас начинают искать «русский след». А по опыту предвыборной кампании Дональда Трампа мы знаем, что, если они начинают искать «русский след», они его всегда находят. Это было и в случае с Хиллари Клинтон, и в случае с досье на Трампа: персонажи меняются, а пьеса под названием «русофобия» продолжается, она у них всегда в репертуаре», — отметил Ордуханян.

Политолог считает необходимым пересмотреть отношение к США и их партнерам как к странам, которые несут угрозу человеческим правам и свободам.