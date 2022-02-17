Путин обсудил с премьером Японии Кисидой ситуацию на Украине

Москва, 17 февраля. Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Телефонная беседа состоялась 17 февраля, информирует агентство Kyodo.

Подробности переговоров пока не разглашаются. Известно, что Путин и Кисида обсудили ситуацию вокруг Украины.

В Кремле ранее выразили надежду, что лидеры сделают акцент на двусторонних отношениях Москвы и Токио. Россия стремится развивать их, несмотря на то, что существуют некоторые проблемы.

Премьер-министр Японии недавно сказал, что Япония готова посодействовать урегулированию ситуации вокруг Украины. Он призвал к дипломатическому диалогу.