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Путин обсудил с премьером Японии Кисидой ситуацию на Украине

Политика
Путин обсудил с премьером Японии Кисидой ситуацию на Украине
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 17 февраля. Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Телефонная беседа состоялась 17 февраля, информирует агентство Kyodo.

Подробности переговоров пока не разглашаются. Известно, что Путин и Кисида обсудили ситуацию вокруг Украины.

В Кремле ранее выразили надежду, что лидеры сделают акцент на двусторонних отношениях Москвы и Токио. Россия стремится развивать их, несмотря на то, что существуют некоторые проблемы.

Премьер-министр Японии недавно сказал, что Япония готова посодействовать урегулированию ситуации вокруг Украины. Он призвал к дипломатическому диалогу.

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