Публицист Мармазов объяснил реакцию Запада на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Публицист Руслан Мармазов в авторской колонке для ФАН оценил обращение Госдумы к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР. Обращение было принято на фоне продолжающихся заявлений Запада о якобы «планах» России атаковать Украину.

Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Война миров в мире войн. Колонка Руслана Мармазова о злой атаке виртуального на реальное

А ведь не очень и важно с точки зрения глобальной мировой политики, кто в Донбассе сегодня в кого стрелял: украинские войска в местную милицию или наоборот. «Виноватой» все равно назначат Россию.

И без разницы, что российские политики самого высокого уровня уверяют в отсутствии планов напасть на Украину, если газета Sun между рассказами о трудовых буднях британского королевского двора и захватывающими заметками о забеременевших моделях назначила время начала «штурма» России украинских границ.

Схемы классического теперь уже фильма «Хвост виляет собакой», где была выдумана с первой до последней минуты война, в реальность которой верили чуть ли не все жители планеты, становятся нормой жизни. Это недавно такой сценарий казался удивительно талантливой, но совершенно фантастической выдумкой кинематографистов. Сегодня мы в нем живем, хотя иногда и сопротивляемся этому.

Более того — нынешний виртуальный мир, создаваемый западными СМИ, настырно тянет щупальца к горлу мира реального. Придушить его хочет.

Согласитесь, последствия массовой истерии в наблюдаемом нами сегодня формате вполне могут привести к настоящей, «горячей» конфронтации, что называется, на земле, а не в смартфоне или на странице газеты. А пуля, летящая тебе конкретному в лоб, воспринимается как-то острее, что ли, неприятнее, чем любые масштабные бедствия где-то далеко, пусть и показанные ярко и сочно по всем мировым каналам. Только понимание этого приходит порой слишком поздно.

Информационные войны случались и раньше. Масштабные даже, планетарного размаха. Собственно, они никогда и не заканчивались — лишь меняли градус накала. Но, пожалуй, такого бесстыдства в выборе методов со стороны наших западных оппонентов еще не случалось.

Федеральное агентство новостей /

Они так уверенно толковали о начале «наступления» России на Украину, что заставили поверить в это не только украинских обывателей. Которые, кстати, на полном серьезе стали разрабатывать логистику отхода во Львов. Вы будете смеяться, но в некоторых украинских фирмах оттачивали (только вчитайтесь в формулировку) «тревел-план эвакуации». Каково?

Так вот, они не только украинцев заставили поверить — они сами поверили. Ночь на 16 февраля съемочные группы закордонных телеканалов с очень узнаваемым логотипами провели на улицах Киева. Вслушивались в небо, всматривались в прорези улиц. Не летят ли русские, на танках не едут ли? Разочарованно констатировали, что Россия на войну опять не явилась. Хотя ей недвусмысленно и время было даже назначено…

Русскокультурное информационное пространство отозвалось на это мемами типа: «Кто не вторгся, тот москаль». Предложениями следующий раз наступать под нейтральным флагом и под музыку Чайковского. И прочим беззлобным зубоскальством.

Но западные-то СМИ и не думали униматься. Да, Россия что-то не напала в обозначенный час. Но «нападет»! Может быть, даже и сегодня. Или завтра. Или после 20 февраля. Или в марте. Но непременно!

Надо понимать, это мы с вами изрядно погружены в тему российско-украинских отношений, пусть и не всегда этого хотим. Мы живем на этом пространстве, нас это касается непосредственно — всех и каждого. Мы многое видим лично. У нас есть персональные источники информации, достойные уважения. И даже при этом среди нас немало людей, попадающих под пресс западной пропаганды и выстраивающих у себя в голове совершенно неправильную, далекую от правды жизни картину мира. Последнее не в осуждение сказано, а лишь для констатации факта. Слаб человек и подвластен влиянию извне.

Но вообразите каких-нибудь жителей США, или Западной Европы, или Австралии. Наши события для них — это что-то творящееся на краю ойкумены. Если вовсе не в иной галактике. При этом каждый день они находятся в окружении информационного шума, обеспечиваемого такими мощностями, что и представить-то сложно. В итоге спроси среднестатистического фермера из Айовы или офисного работника из Сиднея — так они уверенно, на голубом глазу, с подробностями, будто сами являлись очевидцами, расскажут о «вторжении» России на Украину.

Причем о России они на самом деле знают разве что набор клише: водка, Калашников, балалайка. Об Украине еще вчера вообще ничего не знали. Сегодня знают, что это «свободолюбивая страна, сделавшая европейский выбор и ставшая на пути орд». Что-то в этом ключе.

О том, что страна эта загибается, обитатели ее разбегаются кто куда, что за твит на неоднозначную политическую тему там можно загудеть в тюрьму, что молодчики с фашистскими рунами на шевронах возводятся в статус национальных героев, ведают, может быть, единицы. Потому как поток информации массового поражения для идеологических инъекций фильтруется самым решительным образом.

Виртуальный мир не терпит, когда в него вторгаются из мира реального. Инородные тела, знаете ли. Мешают! И даже несут опасность.

Федеральное агентство новостей /

Стоило вчера депутату Европарламента от Латвии Татьяне Жданок сказать нелицеприятные слова о наследниках нацистов в современной Украине и показать фотографию мальчика из Донбасса, убитого дроном ВСУ, как ее бесцеремонно прервали и согнали с трибуны. Депутата Европарламента! А почему? Она из настоящей реальности, которая идет вразрез с требования виртуальной действительности Запада.

Отсюда вывод. Чтобы их выдуманный искусственный мир не задавил наш настоящий, надо чаще предпринимать конкретные действия, которые сложно игнорировать. Понятно, что наши действия, противоречащие интересам Запада, виртуальная действительность постарается интерпретировать по-своему. А и шут с ними, если это нам на пользу.

Чего мы все боимся кого-то обидеть неловким движением дубины, причем даже и на своей-то территории ею размахивая? Судя по всему, время джентльменов в большой политике прошло (если оно когда-то там было). Ясно, что уподобляться западным образцам не стоит, да у нас и не получится. А вот быть пожестче, решительнее и бескомпромисснее, пожалуй, не повредит.

Вот вам наглядный пример из последних дней. Госдума приняла обращение к президенту России о признании ЛНР и ДНР.

Батюшки-светы, радость-то какая! Несколько миллионов жителей борющихся республик Донбасса уж и не чаяли дожить до этого счастливого момента. Понятно, признание независимости ДНР и ЛНР — не предел желаний. Но без одного важного шага не будет других, еще более важных. Тут все понятно.

А уж сколько миллионов россиян восхитились решением своих депутатов! Это ведь не просто документ с порядковым номером, а существенный политический поступок. Давно таких не было, чтобы, что называется, проняло до мурашек по коже.

Заметьте, при этом ведь еще ничего не случилось. Обозначены только намерения. Теперь президенту России предстоит думать, как технично поступить с этой инициативой. Ответственность-то на нем огромная, надо все взвесить. А еще важно решение принять в самый для того подходящий момент. Чтобы риски минимизировать, а плюсы, наоборот, нарастить насколько это возможно.

Повторюсь, пока еще ничего не решено. Что, впрочем, не мешает считать действия Госдумы историческими. Ими нарушен гладкий ход событий, навязываемый врагами. Такое событие как раз из разряда реальных, заставляющих виртуальный мир Запада скукоживаться, нервничать и огрызаться, а значить, делать ошибки.

Ответную реакцию, полагаю, все вы прекрасно видели. Коллективный Запад моментально сконцентрировался, уплотнился как-то и давай молотить из всех информационных стволов. Дескать, Россия сейчас «порушит» хрустальную минскую конструкцию, лишит Украину последних крох независимости и так далее и тому подобное.

И, знаете ли, будто и не было многолетних бесстыдных плясок официального Киева, давно уже не оставивших камня на камне от Минских соглашений. Причем делалось это и словом из ртов самых разных представителей пестрого украинского политического собрания, и делом: игнорирование собственных обязательств, саботаж работы Трехсторонней контактной группы, не говоря о ежедневных систематических обстрелах Донбасса. А что там Запад? Все нормально. Эти действия его не раздражают. Они, собственно, Западом и генерированы.

Так вот, почаще бить безапелляционной действительностью по виртуальным построениям — это как минимум приятно. Самоуважение развивает, национальную гордость. А как максимум — полезно. Может быть, не в короткой и сиюминутной, а в продолжительной перспективе — точно.

Во всяком случае, так кажется мне, рядовому обитателю реального мира. Не без удивления взирающего на нахальную дерзость мира виртуального, совсем оборзевшего от безнаказанности.