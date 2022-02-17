Ценовые качели: как нефтяной рынок и курс валют отреагировали на обстрелы в Донбассе

Эскалация конфликта в Донбассе и возможное вовлечение России в провокацию может ухудшить положение рубля и привести к скачку цен на нефтяном рынке. Об этом рассказали эксперты отдела аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Нефть

По словам аналитиков, на нефтяном рынке наблюдается волатильность. В среду, 16 февраля, цены на черное золото лихорадило: с утренней отметки в 93 доллара за баррель днем они поднялись до 106, а к вечеру уже упали до 91 доллара за баррель марки Brent. В четверг, 17 февраля, стоимость нефти закрепилась в районе отметки 94 доллара.

«Во-первых, сильное влияние оказало заявление представителя Тегерана по возобновлению ядерной сделки. Стороны близки к ее заключению как никогда. Это сообщение способствовало снижению стоимости нефти, поскольку Иран при благоприятном исходе может возобновить поставки черного золота на рынок. И вторая важная история, которая подбросила сегодня цены вверх, — это информация об обстрелах минометами со стороны ВСУ территории ДНР и ЛНР. Складывается впечатление, что идет обострение со стороны Украины, а эскалация конфликта может привести к потенциальному вмешательству России и введению санкций против нее», — объяснили специалисты.

Трейдеры давно уже озабочены возможным введением антироссийских санкций, которые могут затронуть поставки энергоресурсов, поэтому рынок остро реагирует на обострение ситуации в Донбассе. Как следствие — котировки ползут вверх.

«Согласно отчетам минэнерго США, запасы нефти увеличились на 1,12 млн баррелей, но запасы бензина сократились на 1,33 млн баррелей, хотя ожидался прирост на 520 тысяч. Также сократились и запасы дистиллятов на 1,55 млн баррелей, что примерно совпало с прогнозами. Добыча же осталась на прежнем уровне», — рассказали аналитики.

По их данным, актуальным для нефти остается диапазон 90-96 долларов за баррель марки Brent. А все внимание трейдеров остается сосредоточенным на переговорах с Ираном и ситуации на Украине.

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Золото

Золото выросло в цене с 1850 до 1875 долларов за тройскую унцию. Поддержку ему оказало обострение ситуации в Донбассе: драгметалл стал вновь актуален как инструмент защиты от рисков. Также позитивно на его цене сказались опубликованные протоколы Федеральной резервной системы (ФРС) США, согласно которым повышение ставок планируется, но делать это будут плавно.

«Да, будет много раундов повышения, но они будут по 25 базисных пунктов, а не как прогнозировалось по 50. При этом не были озвучены конкретные действия и предложения по распродаже баланса ФРС. Это тоже порадовало, фондовые рынки даже немного подросли. Это соответственно поспособствовало снижению доходности десятилетних американских гособлигаций — они опустились ниже 2% уровня. Но DXY торгуется без значительных изменений в районе отметки 96», — рассказали аналитики.

Стоимость золота остается в диапазоне 1830-1870 долларов за тройскую унцию, заключили они.

Рубль

Как рассказали эксперты, национальная валюта остро отреагировала на информацию об обстрелах ДНР и ЛНР. Курс поднялся до 76 рублей за доллар. Эскалация ситуации на Украине и возможное вовлечение России в провокацию может ухудшить положение, отмечают они. Рубль фактически находится во власти геополитики, хотя внутренние инструменты регулирования задействованы максимально.

«Инфляция в России остается высокой, ожидается, что Центробанк продолжит политику повышения процентной ставки. Это немного будет сдерживать давление на рубль, но если геополитическая обстановка обострится, то данная мера не поможет. Поэтому сейчас все внимание приковано к тому, что будет происходить в Донбассе», — пояснили специалисты.

Пока же национальная валюта РФ остается на более низкой границе диапазона 75,5-79,5 рубля за доллар.