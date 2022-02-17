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Путин исполнил желание школьницы из Железногорска и подарил ей поездку на Плато Путорана

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 15:56
Общество
Путин исполнил желание школьницы из Железногорска и подарил ей поездку на Плато Путорана
wikipedia.org  /  jxandreani/CC BY 2.0

Красноярск, 17 февраля. Президент России Владимир Путин исполнил мечту 11-летней школьницы из Железногорска Красноярского края и организовал для нее путешествие на Плато Путорана.

Милослава Палаваева написала президенту письмо перед Новым годом. Она рассказала, что увлекается географией, историей, участвует в олимпиадах и пишет стихи. Девочка мечтает побывать на Плато Путорана.

«Мне нравится наблюдать за природой, бывать в новых красивых местах. Наша страна очень большая, с богатой природой и историей. Летом в отпуске мы всей семьей изучаем природу и историю Крыма. Были в трех городах-героях. Я знаю, что мой родной Красноярский край тоже очень интересный и очень большой», — говорится в письме.

Сертификат на поездку на Плато Путорана Милослава получила в свой день рождения,16 февраля. С праздником школьницу поздравил полномочный представитель Губернатора Красноярского края Алексей Членов. Он высказал пожелание, чтобы путешествие вдохновило Милославу на написание новых стихов о своей малой родине.

Президент поздравил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову с днем рождения. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что безупречный художественный вкус и талант Тарасовой сделали фигурное катание популярным в России.

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