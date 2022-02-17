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Банк «ВТБ» предложил сделать удаленной сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 15:50
Экономика
Банк «ВТБ» предложил сделать удаленной сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн
pixabay.com  /  geralt

Москва, 17 февраля. Российский банк «ВТБ» выступил с предложением перевести на удаленный формат сдачу биометрии для оформления ипотеки онлайн и открытия эскроу-счета, передает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

В ВТБ уточнили, что вариант дистанционного оформления сейчас очень актуален в связи с продолжающейся пандемией. Специалисты кредитной организации утверждают, что внедрение подобного механизма значительно упростит и, главное, расширит возможности жилищного кредитования.

«Сейчас сдача биометрических данных невозможна без личного присутствия человека в офисе. Мы считаем, что клиентам нужно предоставить возможность проходить эту процедуру полностью удаленно и использовать такую биометрию для проведения ипотечной сделки и открытия счета эскроу», — отметил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

Росфинмониторинг, в то же время, выступает против удаленного формата оформления банковских сделок. В ведомстве считают, что такой подход слишком рискован и создает угрозу попадания недостоверных сведений в Единую биометрическую систему.

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