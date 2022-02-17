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Телеканал HBO завершил съемки приквела «Игры престолов»

Общество
Телеканал HBO завершил съемки приквела «Игры престолов»
 /  Кадр из сериала «Игра престолов»

Лос-Анджелес, 17 февраля. Съемки приквела сериала «Игра престолов» под названием «Дом дракона» завершены, сообщил директор по контенту телеканала HBO и сервиса HBO Max Кейси Блойс.

Теперь HBO ведет переговоры с командой сериала, чтобы определить дату релиза, пишет Deadline. По словам Блойса, работа над проектом неоднократно приостанавливалась из-за пандемии коронавируса. Дата премьеры «Дома дракона» станет известна в скором времени.

Приквел к «Игре престолов» создан сценаристом Райаном Кондалом и режиссером Мигелем Сапочником. Главные роли в проекте исполнили Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Мэтт Смит. HBO также готовит другие спин-оффы к культовому сериалу, они находятся на стадии ранней разработки, сообщает газета «Культура».

Ранее сообщалось, что «Дом дракона» и «Властелин колец» стали самыми ожидаемыми премьерами 2022 года, по данным зарубежного портала IMDb.

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