FIFA даст сборным Аргентины и Бразилии переиграть «коронавирусный скандал» в Сан-Паулу

«Всем сестрам по серьгам» — так можно охарактеризовать решение дисциплинарной комиссии FIFA, принятое по несостоявшемуся 5 сентября 2021 матчу Аргентина — Бразилия. Отборочный матч на Чемпионат мира — 2022 должен был проходить на стадионе Neo Química Arena в Сан-Паулу. Сборные прослушали гимны своих стран, игроки разошлись по местам — но уже через пару минут стало ясно, что что-то пошло не так.

Momento em que fiscais da Anvisa entraram no gramado da Neo Química Arena e interromperam Brasil x Argentina: pic.twitter.com/VqrIh7xFQY — Goleada Info (@goleada_info) September 5, 2021

На поле появились представители бразильской санитарной службы Anvisa, судья исчез, телезрители с недоумением наблюдали за тем, как Месси и Неймар о чем-то спорят с «людьми в черном» и возмущенно жестикулируют.

Прошло пять месяцев. К счастью для Аргентины, участие в Чемпионате мира в Катаре — вопрос уже решенный, и сыграть с Бразилией нужно просто для того, чтобы «закрыть гештальт». В Бразилии решение о санкциях и штрафах восприняли достаточно спокойно. Что касается Аргентинской федерации футбола (AFA), то она считает применение соответствующих дисциплинарных мер несправедливостью.

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Аргентинская пресса называет вердикт FIFA «соломоновым решением», и соглашается с тем фактом, что в данном случае лучше «огорчить» обе стороны, нежели угодить кому-то одному. В Цюрихе очень не любят, когда в вопросы футбола вмешивается государство, поэтому Бразильская конфедерация футбола (CBF) должна будет выплатить штраф в размере 540 тысяч долларов, и утрачивает право на роль принимающей стороны. Аргентинская футбольная федерация (AFA) оштрафована на 216 тыс. долларов. Кроме того, непосредственно FIFA обе стороны обязаны выплатить «неустойку» размером 54 тыс. долларов.

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Четыре игрока, которые в сентябре 2021 года при пересечении бразильской границы не указали, что за несколько дней до этого находились в Великобритании, будут отстранены от игр сроком на два месяца. К примеру, они не смогут принять участие в матче Аргентина-Венесуэла, который запланирован на 24 марта.

Изначально речь шла о нарушении санитарного протокола; однако FIFA приняла во внимание, что страны-члены Mercosur еще в 2020 году, после начала пандемии, специально сделали для футбола «санитарное исключение». Жаир Болсонару принял участие в онлайн-встрече глав государств, но почему-то не вспомнил об исключении 5 сентября 2021. Предполагают, что эта «забывчивость» могла иметь политическую подоплеку: не исключалось, что это была своего рода демонстрация власти президента Болсонару.

Федеральное агентство новостей /

В итоге FIFA оказалась недостаточно строга с бразильцами, Это вызвало возмущение президента аргентинской футбольной федерации. Судя по всему, он готов подавать на апелляцию и считает решение дисциплинарной комиссии несправедливым.

Como Presidente de @afa, me comprometo a hacer todos los esfuerzos necesarios, y a apelar el fallo de FIFA en referencia al partido de eliminatorias con Brasil.

Nuestra prioridad es la Selección @Argentina Siempre ???????? — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) February 14, 2022

По мнению аргентинских футбольных функционеров, их сборная несправедливо лишилась трех очков, которые полагались ей за срыв матча принимающей стороной. Адвокат AFA Андрес Патон Урич подчеркнул: «Мы ожидали совсем другого». В интервью каналу TyC Spors он заявил, что федерация готова смириться со штрафами — а вот санкции в отношении футболистов нужно отменить. Эмилиано Буэндиа, Эмилиано Мартинес, Джованни Ло-Сельсо и вратарь Кристиан Ромеро — игроки британской Высшей лиги — обязаны вернуться в строй.

В Цюрихе постановили, что матч пройдет в июне или июле на нейтральной территории; и это будет даже не Латинская Америка, а Европа. С точки зрения финансов все, скорее всего, останутся «в плюсе», поскольку в этом случае «супер-классико» (так в странах Южного Конуса называют наиболее кассовые матчи) соберет гораздо больше денег. В определенном смысле это должно стать моральной компенсацией как бразильцам, так и аргентинцам.