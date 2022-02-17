FIFA даст сборным Аргентины и Бразилии переиграть «коронавирусный скандал» в Сан-Паулу

«Всем сестрам по серьгам» — так можно охарактеризовать решение дисциплинарной комиссии FIFA, принятое по несостоявшемуся 5 сентября 2021 матчу Аргентина — Бразилия. Отборочный матч на Чемпионат мира — 2022 должен был проходить на стадионе Neo Química Arena в Сан-Паулу. Сборные прослушали гимны своих стран, игроки разошлись по местам — но уже через пару минут стало ясно, что что-то пошло не так.
Momento em que fiscais da Anvisa entraram no gramado da Neo Química Arena e interromperam Brasil x Argentina: pic.twitter.com/VqrIh7xFQY— Goleada Info (@goleada_info) September 5, 2021
На поле появились представители бразильской санитарной службы Anvisa, судья исчез, телезрители с недоумением наблюдали за тем, как Месси и Неймар о чем-то спорят с «людьми в черном» и возмущенно жестикулируют.
Прошло пять месяцев. К счастью для Аргентины, участие в Чемпионате мира в Катаре — вопрос уже решенный, и сыграть с Бразилией нужно просто для того, чтобы «закрыть гештальт». В Бразилии решение о санкциях и штрафах восприняли достаточно спокойно. Что касается Аргентинской федерации футбола (AFA), то она считает применение соответствующих дисциплинарных мер несправедливостью.
Аргентинская пресса называет вердикт FIFA «соломоновым решением», и соглашается с тем фактом, что в данном случае лучше «огорчить» обе стороны, нежели угодить кому-то одному. В Цюрихе очень не любят, когда в вопросы футбола вмешивается государство, поэтому Бразильская конфедерация футбола (CBF) должна будет выплатить штраф в размере 540 тысяч долларов, и утрачивает право на роль принимающей стороны. Аргентинская футбольная федерация (AFA) оштрафована на 216 тыс. долларов. Кроме того, непосредственно FIFA обе стороны обязаны выплатить «неустойку» размером 54 тыс. долларов.
Четыре игрока, которые в сентябре 2021 года при пересечении бразильской границы не указали, что за несколько дней до этого находились в Великобритании, будут отстранены от игр сроком на два месяца. К примеру, они не смогут принять участие в матче Аргентина-Венесуэла, который запланирован на 24 марта.
Изначально речь шла о нарушении санитарного протокола; однако FIFA приняла во внимание, что страны-члены Mercosur еще в 2020 году, после начала пандемии, специально сделали для футбола «санитарное исключение». Жаир Болсонару принял участие в онлайн-встрече глав государств, но почему-то не вспомнил об исключении 5 сентября 2021. Предполагают, что эта «забывчивость» могла иметь политическую подоплеку: не исключалось, что это была своего рода демонстрация власти президента Болсонару.
В итоге FIFA оказалась недостаточно строга с бразильцами, Это вызвало возмущение президента аргентинской футбольной федерации. Судя по всему, он готов подавать на апелляцию и считает решение дисциплинарной комиссии несправедливым.
Como Presidente de @afa, me comprometo a hacer todos los esfuerzos necesarios, y a apelar el fallo de FIFA en referencia al partido de eliminatorias con Brasil.— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) February 14, 2022
Nuestra prioridad es la Selección @Argentina Siempre ????????
По мнению аргентинских футбольных функционеров, их сборная несправедливо лишилась трех очков, которые полагались ей за срыв матча принимающей стороной. Адвокат AFA Андрес Патон Урич подчеркнул: «Мы ожидали совсем другого». В интервью каналу TyC Spors он заявил, что федерация готова смириться со штрафами — а вот санкции в отношении футболистов нужно отменить. Эмилиано Буэндиа, Эмилиано Мартинес, Джованни Ло-Сельсо и вратарь Кристиан Ромеро — игроки британской Высшей лиги — обязаны вернуться в строй.
В Цюрихе постановили, что матч пройдет в июне или июле на нейтральной территории; и это будет даже не Латинская Америка, а Европа. С точки зрения финансов все, скорее всего, останутся «в плюсе», поскольку в этом случае «супер-классико» (так в странах Южного Конуса называют наиболее кассовые матчи) соберет гораздо больше денег. В определенном смысле это должно стать моральной компенсацией как бразильцам, так и аргентинцам.