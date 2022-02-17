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Конькобежка Фаткулина назвала «дном» обстановку на Олимпиаде в Пекине

Спорт
Конькобежка Фаткулина назвала «дном» обстановку на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press  /  Zheng Huansong

Пекин, 17 февраля. Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, что думает об обстановке на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка выразила недовольство.

Для Фаткулиной это уже третья Олимпиада. Она выступала на зимних Играх в Ванкувере в 2010 году, а также в Сочи в 2014 году.

Сравнивая две предыдущие Олимпиады, конькобежка отметила, что организация досуга и проживания в Пекине сильно проигрывает Ванкуверу и Сочи. Положительно она оценила только обстановку на стадионе. По словам Фаткулиной, еда в столовой однообразная, каждый день их кормят одинаково. Также она отметила, что для молодежи очень мало развлечений.

«Это дно, жаль молодых, которые приехали — тусовки нет, праздника нет, атмосферы нет. Волонтеры пытаются что-то сделать, но это не то», — поделилась конькобежка с корреспондентом Sports.ru.

Фаткулина оказалась не первой, кто пожаловался на питание в Пекине. Биатлонистка Валерия Васнецова, которая находилась в карантинном госпитале, показала фото блюд для спортсменов. Качество продуктов было настолько низким, что спортсменка была вынуждена питаться одними макаронами.

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олимпиада фаткулина конькобежный спорт
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