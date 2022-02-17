Мишустин: кабмин продолжит снижать налоговую нагрузку на бизнес

Москва, 17 февраля. Правительство РФ приложит все возможные усилия, чтобы упростить работу предпринимателей, чья деятельность связана с результатами интеллектуальной деятельности, включая изобретения, полезные модели, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти изучают вопрос снижения налоговой нагрузки для отечественных бизнесменов и корректируют законодательство. По словам Мишустина, теперь бизнесмены не станут платить пошлины на добавленную стоимость во время заключения сделок по передачи прав на интеллектуальную собственность на основании договора по коммерческой концессии. Новые правила будут действовать и для иностранных партнеров.

Госдума ранее одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает введение единого налогового счета. Он позволит единовременно совершать платежи. Норматив начнет действовать с 2023 года.

С начала следующего года в Северной столице упростится работа малого бизнеса. В рамках эксперимента ФНС небольшие компании будут избавлены от необходимости вести бухгалтерский учет и сдавать декларации, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».