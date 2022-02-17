Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 16:27
16:24
Политика
Le Figaro: истерика Байдена из-за Украины связана с желанием США «продать» свой газ ФРГ
16:24
Общество
Математик Боровков спрогнозировал завершение пятой волны COVID-19 к лету
16:23
Общество
Карен Шахназаров передумал судиться с дочерью из-за квартиры
16:22
Армия
В Калининграде отреагировали на планы Польши построить забор на границе с Россией
16:22
Происшествия
Фасад доходного дома наследников Максимова обрушился в центре Ростова-на-Дону
16:21
Спорт
Представитель Федерации керлинга РФ Созин прокомментировал поражение россиян в Пекине
16:21
Экономика
Продажи автомобилей Lada в Европе за год выросли на 152,5%
16:19
Спорт
«Сложно упрекнуть»: керлингист Минин высказался об отставке тренера сборной России Беланова
16:18
Весь мир
Битва за бюджет: правительство США рискует остаться без бюджета из-за блокады в Сенате
16:17
Происшествия
Рабочий упал со стапеля на Балтийском заводе в Петербурге
Все новости

Мишустин: кабмин продолжит снижать налоговую нагрузку на бизнес

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 15:41
Экономика
Мишустин: кабмин продолжит снижать налоговую нагрузку на бизнес
Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 17 февраля. Правительство РФ приложит все возможные усилия, чтобы упростить работу предпринимателей, чья деятельность связана с результатами интеллектуальной деятельности, включая изобретения, полезные модели, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти изучают вопрос снижения налоговой нагрузки для отечественных бизнесменов и корректируют законодательство. По словам Мишустина, теперь бизнесмены не станут платить пошлины на добавленную стоимость во время заключения сделок по передачи прав на интеллектуальную собственность на основании договора по коммерческой концессии. Новые правила будут действовать и для иностранных партнеров.

Госдума ранее одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает введение единого налогового счета. Он позволит единовременно совершать платежи. Норматив начнет действовать с 2023 года.

С начала следующего года в Северной столице упростится работа малого бизнеса. В рамках эксперимента ФНС небольшие компании будут избавлены от необходимости вести бухгалтерский учет и сдавать декларации, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Мишустин: кабмин продолжит снижать налоговую нагрузку на бизнес
налоги бизнес мишустин кабмин рф интеллектуальная собственность налоговое законодательство налоговая нагрузка
Комментировать