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Участие Валиевой в чемпионате мира зависит от расследования дела о допинг-тесте

Олимпийские игры 2022
Участие Валиевой в чемпионате мира зависит от расследования дела о допинг-тесте
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Пекин, 17 февраля. Расследование дела о сомнительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой повлияет на решение о ее участии в чемпионате мира. Об этом сообщил источник в Международном союзе конькобежцев.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпиады в Пекине из-за результата допинг-теста, который спортсменка сдавала еще в конце прошлого года. Фигуристке разрешили продолжить участие в ОИ-2022, но расследование ее дела еще продолжается. От его результатов зависит, выступит ли Валиева на соревнованиях во французском Монпелье, которые пройдут с 21 по 27 марта.

«В зависимости от хода расследования дела о положительной допинг-пробе Валиевой определится, будет ли она участвовать в чемпионате мира», — сообщил источник ТАСС.

Ранее глава Минспорта России Олег Матыцин встал на защиту Камилы Валиевой. Министр отметил, что при исполнении короткой программы на Олимпиаде было видно волнение фигуристки, но она собралась с силами.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Участие Валиевой в чемпионате мира зависит от расследования дела о допинг-тесте
допинг олимпиада чемпионат мира валиева
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