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Президент России призвал формировать неприятие хамского поведения на дорогах

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 15:38
Общество
Президент России призвал формировать неприятие хамского поведения на дорогах
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 17 февраля. Ситуация на российских дорогах улучшилась, но в ДТП все еще гибнет много людей. Поэтому необходимо формировать неприятие в обществе безответственного вождения, заявил президент РФ Владимир Путин.

Подразделения Госавтоинспекции традиционно подвергаются критике, однако порядка на дорогах стало больше, добавил глава государства на заседании коллегии МВД РФ. Путин призвал формировать неприятие хамского поведения на автотрассах.

«Важно продолжить работу по повышению культуры поведения на дорогах», — подчеркнул президент.

Различные инциденты фиксируют на дорогах в разных уголках России. Например, две драки произошли на трассах Саратова в День всех влюбленных.

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ГИБДД путин дороги
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