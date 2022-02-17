Экс-советник президента Портнов раскрыл, в какой безвыходной ситуации оказалась Украина

Киев, 17 февраля. Украина сама себе не оставила выбора, подписав минские соглашения в 2014 году. Сейчас страна обязана их выполнить, однако в действительности их реализация может пойти на пользу Незалежной. Такое мнение высказал юрист, бывший советник президента Украины Андрей Портнов.

Эксперт подчеркивает, что юридически Киев не может просто выйти из минских договоренностей в одностороннем порядке. По его словам, данный документ подписан несколькими сторонами, и, более того, одобрен рядом международных организаций, в том числе Организацией Объединенных Наций (ООН), так что отменить его действие можно только общим решением, но это вряд ли когда-нибудь произойдет.

«Конечно, денонсировать минские соглашения нельзя. Так можно до маразма дойти. Денонсировать договор одна из сторон может только в том случае, если прямо в договоре будет записано, что можно в одностороннем порядке из него выйти. Если этого нет, значит нужен консенсус. Поэтому у Украины нет никаких других вариантов, кроме как пытаться выполнить минские соглашения», — объяснил Портнов в эфире канала «Украина 24».

Юрист отмечает, что ему непонятно категорическое нежелание Киева выполнять условия минских соглашений. По его словам, в любом случае единственный способ примириться с Донбассом для Украины — это начать прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Рано или поздно это должно произойти, поэтому смысла в затягивании войны нет.

Федеральное агентство новостей /

«Давайте посмотрим, что там написано. Например, предлагается провести выборы по украинским законам. А чего вы боитесь, по большому счету? Вы не хотите садиться с ними за стол? Но почему? Как правило, любая война в итоге заканчивается за столом переговоров. Речь ведь идет о том, чтобы принять закон, и по этому закону провести там выборы. Если та сторона его не использует, тогда уже она не будет исполнять минские соглашения. Но, к большому сожалению, сегодня именно Украина не выполняет минские договоренности», — констатировал эксперт.

Экс-советник президента уверен, что Украина должна, наоборот, воспользоваться минскими соглашениями, чтобы вернуть территории ЛНР и ДНР в свою юрисдикцию. Только после этого можно будет начать объединение страны на всех уровнях. Если же этого не сделать, то очевидно, что рано или поздно Луганская и Донецкая Народные Республики добьются признания и будут окончательно потеряны для Незалежной.

«Речь же идет о том, чтобы на эти территории заново распространились украинские законы и украинская юрисдикция. Другого выхода, кроме как рискнуть выполнить минские соглашения, просто нет. Что будет, если их вообще не выполнить? Тогда получается точно выхода нет. Тогда эта территория точно не будет нашей», — подчеркнул юрист, бывший советник президента Украины Андрей Портнов.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич ранее объяснил, почему Запад готов закрыть глаза на признание ЛНР и ДНР.