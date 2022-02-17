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Политик из ФРГ Шмидт перешел на русский язык, убеждая депутатов в нежелании России воевать

Политика
Политик из ФРГ Шмидт перешел на русский язык, убеждая депутатов в нежелании России воевать
pixabay.com  /  PD

Берлин, 17 февраля. Россия не стремится к войне, заявил во время выступления в бундестаге депутат партии «Альтернатива для Германии» Ойген Шмидт.

Убеждая участников заседания в том, что РФ не желает воевать, политик перешел на русский язык. Шмидт родился в Усть-Каменогорске и жил в Казахстане до переезда в Германию.

«Хотят ли русские войны?» — спросил по-русски депутат.

После этого он на немецком языке еще раз задал собравшимся тот же вопрос и сам же ответил на него. По словам Шмидта, Россия, как и ФРГ, не собирается ни с кем воевать.

Как стало известно ранее, канцлер Германии Олаф Шольц назвал доверительной беседу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран провели переговоры 15 февраля в Москве.

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Все новости / Политика / Политик из ФРГ Шмидт перешел на русский язык, убеждая депутатов в нежелании России воевать
россия германия война шмидт
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