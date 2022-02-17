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Мостовой считает, что «Зенит» не проиграет «Бетису» в домашнем матче Лиги Европы

Спорт
Мостовой считает, что «Зенит» не проиграет «Бетису» в домашнем матче Лиги Европы
instagram.com  /  @aleksandr_mostovoi_10

Москва, 17 февраля. Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от встречи 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и испанским «Бетисом».

Петербургский «Зенит» 17 февраля проведет первый официальный матч в 2022 году. В преддверии игры Лиги Европы с «Бетисом» Александр Мостовой заявил, что подопечные Сергея Семака не должны уступить сопернику, занимающему третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Слова бывшего полузащитника российской сборной приводит «Чемпионат».

«У «Зенита» больше шансов победить в матче с «Бетисом». Сразу после жеребьевки был другой расклад. Но сейчас прошло два месяца: «Зенит» подлечился, отдохнул, набрал форму — в физическом плане команда должна просто летать. А «Бетис» потрепался в Кубке и чемпионате, плюс играют в Петербурге», — отметил Мостовой.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет на стадионе «Газпром Арена». В прямом эфире игру «Зенит» — «Бетис», которая начнется в 20:45 по московскому времени, покажет телеканал «Матч ТВ».

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футбол Зенит лига европы мостовой бетис
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