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Аглая Тарасова пожалела о съемках в «Марафоне желаний», когда узнала о бизнесе Блиновской

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 15:26
Шоу-бизнес
Аглая Тарасова пожалела о съемках в «Марафоне желаний», когда узнала о бизнесе Блиновской
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 17 февраля. Актриса Аглая Тарасова высказалась о своем появлении в фильме «Марафон желаний», созданном, в том числе, для продвижения курсов блогера Елены Блиновской. По словам артистки, на момент работы над проектом она ничего не знала об Instagram-коуче.

Лента «Марафон желаний» вышла на экраны в 2020 году. Тарасова сыграла в кинокартине главную роль, но пожалела об этом, когда узнала о бизнесе Блиновской.

Как пояснила актриса, на пробы ее пригласила режиссер и сценаристка Даша Чаруша. Звезда кино прошла отбор, но про блогера ей ничего не говорили. Однако перед премьерой «Марафона желаний» артистка увидела в соцсетях сообщение Instagram-коуча, написавшей, что сбылась ее мечта — про нее сняли фильм.

«У меня началась истерика, стала звонить Даше, продюсерам, спрашивала, почему меня не предупредили? Они говорили, что Елена лишь была в числе продюсеров, дала какое-то количество денег и снялась в маленьком эпизоде. Я же снялась просто с какой-то женщиной и ее детьми. Поняла все спустя время. Не могу ничего поменять, но если бы знала, что это кино как-то связано с Блиновской, то не снималась бы там», — поделилась Тарасова в эфире программы «Кино в деталях» на СТС.

Аглая Тарасова пожалела о съемках в «Марафоне желаний», когда узнала о бизнесе Блиновской
instagram.com / @elena_blinovskaya

По мнению актрисы, бизнес, которым занимается Блиновская, относится к «инфоцыганству». Как считает знаменитость, мечты не имеют отношения к марафонам, продающимся в Сети. Тарасовой очень жаль, что некоторые люди считают ее связанной с деятельностью Instagram-коуча.

Ранее продавец элитных часов подал в суд на Елену Блиновскую. Он утверждает, что блогер должна ему почти 2 миллиона рублей за роскошный аксессуар.

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тарасова блиновская марафон желаний
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