У госпитализированного Пучкова не подтвердился коронавирус

Москва, 17 февраля. Публицист и переводчик Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом Гоблин, ждет официального диагноза. Тест на коронавирус у него был отрицательным.

Пучков ранее сообщил о своей госпитализации в Instagram. По словам публициста, он болеет вторую неделю, поэтому решил обратиться к специалистам.

«Ничего не сказали, пока обследуют. Тест отрицательный. Симптомы как бывает обычная простуда», — поделился он с сайтом «360».

Prt Scr instagram.com / @goblin_oper

Гоблин поблагодарил поклонников и журналистов за внимание к своей персоне. С вопросами о здоровье ему не позвонил разве что американский президент Джо Байден, пошутил Пучков.

Ранее публицист назвал День святого Валентина еще одним поводом поздравить женщин и подарить им цветы. При этом Пучков, живущий с восьмидесятых годов в браке с женой Натальей, не собирается отмечать этот праздник.