Аналитики считают, что в несостоявшейся «войне» победили Россия и США, а Украина проиграла

«Военное вторжение» России на Украину логичным образом не случилось ни 15, ни 16 февраля, о чем так уверенно писали западные СМИ. Тем не менее эта «угроза» стала для некоторых стран Европы и для США настолько «общим местом», что отказ являться на войну со стороны России нашим «партнерам» нужно как-то переосмыслить. И рассказать широкой аудитории, почему все же «вторжения» не случилось, а главное — что будет дальше.

В этом плане показательна аналитика от издания Bloomberg, которое пишет, что от всей этой ситуации в выигрыше оказались Кремль и Белый дом, в проигрыше — Киев. Естественно, главным «инициатором и провокатором» напряженности в этом СМИ продолжают называть именно Россию.

Самое интересное здесь то, что именно Bloomberg был одним из первых, если вообще не самым первым ресурсом, который еще в ноябре анонсировал скорое «начало войны» ссылаясь на свои «анонимные источники». Затем на этом же ресурсе была опубликована информация о том, что «война началась», за что изданию пришлось спешно извиняться.

И теперь эти же люди с совершенно серьезным видом пишут, например, что «Путин, очевидно, понял, что скрывать перемещения войск бессмысленно и что, если делать это открыто, можно обострять ситуацию, даже не отправляя солдат через границу и таким образом не давая Западу веской причины для введения санкций».

Пишут, кстати, ровно в тот момент, когда Россия после совместных с Белоруссией учений отводит войска от своих западных границ. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет:

«Мы всегда говорили, что после того, как завершается учение, те стадии, которые должны завершаться в определенные сроки, войска возвращаются в места постоянной дислокации, так происходит и на этот раз. Здесь нет никакой новизны. Это обычный процесс».

president.gov.ua / Официальное интернет-представительство Президента Украины

Но «обычные процессы» не вписываются в новую, актуальную концепцию НАТО, которая постепенно наращивает войска в Восточной Европе у российских границ. Именно в этом контексте нужно рассматривать, например, последнее заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что члены НАТО «приспосабливаются к новой постоянной опасности».

При этом, по словам военного чиновника, «НАТО продолжит обличать агрессивные планы России, чтобы осложнить возможную агрессию против Украины. Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути».

То есть даже отвод части военных вглубь страны — теперь не признак деэскалации. Потому что российские военные «могут вернуться в любой момент». К слову, это очень интересная риторика. Потому что в принципе так можно сказать про любые военные соединения, которые действуют в границах собственных суверенных государств. Они могут перемещаться там свободно и, главное, быстро. Это волне логично. Но если остальным странам такое можно, то со стороны России подобная дежурная практика — уже «угроза» и «эскалация напряженности».

Кстати, все то же издание Bloomberg говорит и о «дипломатической победе» Байдена:

«Со своей стороны администрация Байдена мастерски использовала туманную или даже ложную информацию, полученную от разведки, чтобы создать впечатление, будто она на шаг опережает Путина. Поскольку такая тактика действительно работает, неизбежные заявления Байдена о том, что ему удалось снять остроту кризиса с помощью публичных заявлений, а не уступок, сыграют ему на руку внутри Соединенных Штатов и в большинстве западных стран».

И это было бы вполне логично, в конце концов, публичная политика примерно так и делается, а Байдену необходимо повышать свои рейтинги, которые планомерно и существенно падают. Но проблема в том, что напряженность со стрельбой и бомбежками возрастает. Просто совсем не с российской стороны границы. А именно — на линии боевого соприкосновения ВСУ и войск народных республик. На это указывает ряд военных корреспондентов практически с места событий. И это, конечно, печально.

facebook.com / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Если же говорить о том, что за эти дни произошло на Украине, то несостоявшееся «вторжение» принесло этой стране очень большие проблемы. Паника в западных СМИ и высоких кабинетах того же Вашингтона, перемещение посольств Британии и США из Киева во Львов, фактическая блокада воздушного пространства над Украиной привели к массовому бегству чиновников, политиков и крупных предпринимателей. И бежали они не просто так, а с деньгами.

По предварительным данным, только за последние дни несостоявшегося «вторжения» Украина потеряла 12,5 млрд долларов из своей экономики. Есть мнение, что это — не финальная сумма: раз «российская угроза» — это надолго, то и процесс вывода денег и бегства людей тоже затянется. Да, чтобы был понятен масштаб, 12 млрд долларов — это примерно весь военный бюджет Украины, запланированный на 2022 год.

На этом фоне вполне понятно, почему президент этой страны Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что готов к переговорам с Путиным «в любом формате».

Собственно, понятно, даже если каких-то значимых результатов данный процесс не принесет, для Киева это будет очень важным символическим жестом, ретранслируемым на украинское общество. Смотрите, у нас тут дипломатия, войны не будет, не надо паниковать и увозить деньги, а также отказываться от авиасообщения над нашей территорией и этим гробить нашу экономику.

ФБА «Экономика сегодня» /

Но переговоры по украинскому вопросу Россия предпочитает вести в «нормандском формате» либо же с отдельными представителями «четверки»: Францией и Германией. По большому счету требование у нас одно: Киев должен начать выполнять Минские соглашения, под которыми подписался еще в 2015 году.

А что касается западных партнеров, то переговорный процесс по гарантиям безопасности, инициированный Россией в начале этого года, хоть и с трудом, но продолжается. В частности, Москва отправила свои контрпредложения на ответы НАТО и США по договору и соглашению о гарантиях безопасности. А это все же свидетельствует о том, что переговоры пока не зашли в окончательный и бесповоротный тупик: какое-то пространство для диалога, хотя и минимальное, остается.

В любом случае нынешняя ситуация действительно такова, что главной проигравшей стороной в очередном несостоявшемся «конфликте» остается Украина. Но важно понимать, что пришла к такому печальному итогу эта страна не по причине российского влияния, а исключительно в силу информационной политики «западных партнеров». Которые так напугали и себя, и украинское общество, что даже без всякой реальной войны на Украине сейчас происходит нечто, что уже очень сильно напоминает военное положение, а то и просто панику. Но какого-то сочувствия это, право слово, не вызывает. Потому что этот путь Украина самостоятельно и вполне осознанно выбрала еще в 2014 году.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.