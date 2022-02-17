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Голодный сивуч Жора прогнал сородича с рыболовецкой артели на Камчатке

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 15:27
Общество
Голодный сивуч Жора прогнал сородича с рыболовецкой артели на Камчатке
pixabay.com  /  Natalia_Kollegova

Петропавловск-Камчатский, 17 февраля. Сивуч Жора из Камчатского края обрел популярность в социальных сетях. Представитель семейства ушастых тюленей попал на видео во время «разборки» с товарищем.

На ролике запечатлена борьба за рыболовецкую артель на Камчатке. Сивуч Жора хорошо знаком сотрудникам рыболовецкой базы. Он часто приходит к людям в надежде, что его угостят чем-нибудь вкусным. Про шведский стол из морепродуктов «пронюхал» и брат Жоры. Однако тюлень оказался этому не рад. Увидев сородича, Жора залез на причал и криками прогнал его.

Ученые из Японского Национального института полярных исследований решили заручиться помощью тюленей, чтобы изучить Южный океан и Антарктиду. Работу ученых осложняет тот факт, что не ко всем территориям можно подобраться на судне. Благодаря тюленям ученые надеются узнать многое об экологической структуре районов континентального шельфа.

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