Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Россией в любом формате

Киев, 17 февраля. Украина готова вести любой диалог с Россией по установлению мира. С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский.

По его словам, российская сторона не демонстрирует готовности к реальным переговорам.

«Только что Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы запрашиваем Россию, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят», — добавил Владимир Зеленский, слова которого приводит его пресс-служба.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков недавно рассказал, что Киев не ответил России на вопрос о цели потенциальной встречи Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.