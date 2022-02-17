Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 16:26
16:24
Политика
Le Figaro: истерика Байдена из-за Украины связана с желанием США «продать» свой газ ФРГ
16:24
Общество
Математик Боровков спрогнозировал завершение пятой волны COVID-19 к лету
16:23
Общество
Карен Шахназаров передумал судиться с дочерью из-за квартиры
16:22
Армия
В Калининграде отреагировали на планы Польши построить забор на границе с Россией
16:22
Происшествия
Фасад доходного дома наследников Максимова обрушился в центре Ростова-на-Дону
16:21
Спорт
Представитель Федерации керлинга РФ Созин прокомментировал поражение россиян в Пекине
16:21
Экономика
Продажи автомобилей Lada в Европе за год выросли на 152,5%
16:19
Спорт
«Сложно упрекнуть»: керлингист Минин высказался об отставке тренера сборной России Беланова
16:18
Весь мир
Битва за бюджет: правительство США рискует остаться без бюджета из-за блокады в Сенате
16:17
Происшествия
Рабочий упал со стапеля на Балтийском заводе в Петербурге
Все новости

Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Россией в любом формате

Политика
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Россией в любом формате
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 17 февраля. Украина готова вести любой диалог с Россией по установлению мира. С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский.

По его словам, российская сторона не демонстрирует готовности к реальным переговорам.

«Только что Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы запрашиваем Россию, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят», — добавил Владимир Зеленский, слова которого приводит его пресс-служба.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков недавно рассказал, что Киев не ответил России на вопрос о цели потенциальной встречи Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Россией в любом формате
украина путин зеленский
Комментировать