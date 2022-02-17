Уральская семья создает картины из костей рыб

Екатеринбург, 17 февраля. В семье, проживающей в Полевском Свердловской области, творческие силы распределены так: жена делает картины из рыбных костей, а муж мастерит по дереву.

Мастерица из Полевского, отведав ухи, никогда не выбрасывает кости окуней, карасей, щук и ершей, так как они станут строительным материалом при создании картин. Этому искусству она посвятила более 30 лет. На одну картину можно потратить до полугода кропотливого труда. На сегодняшний день в активе оригинальной художницы уже свыше 60 картин. Чаще всего рыбные кости воплощаются в натюрморты с цветами. Несколько работ художницы демонстрируются в выставочном центре в Полевском, сообщает сайт «ОТВ — Екатеринбург».

Муж полностью поддерживает увлечение жены, взяв на себя миссию по изготовлению деревянных рам. Дело в том, что он более 40 лет работает с деревом, включая участие в строительстве храма в Кольцово. Сейчас мастер без молотка и гвоздей создает макет ансамбля Кижи. Уже готовы Преображенская церковь и колокольня. Закончить ансамбль планируется через год. Творческие супруги мечтают создать в Полевском музей русского деревянного зодчества.

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