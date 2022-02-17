Минобороны РФ: первые российские подразделения прибывают в свои гарнизоны после учений

Москва, 17 февраля. Российские войска возвращаются в места постоянной дислокации после участия в тренировочных мероприятиях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что эшелоны с тяжелой техникой из Крыма возвращаются в Чечню и в Дагестан, подразделения материально-технического обеспечения — в нижегородский Дзержинск, а эшелоны с бронетехникой 1-й танковой армии после маневров из прибывают в гарнизоны Нижегородской области из Курской и Брянской областей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский воинский контингент невозможно вернуть в места постоянной дислокации в течение суток, поскольку на это необходимо больше времени.