«Сложно упрекнуть»: керлингист Минин высказался об отставке тренера сборной России Беланова

Президент Федерации керлинга Санкт-Петербурга Игорь Минин в разговоре с ФАН прокомментировал выступление сборных команд на Олимпийских играх и отставку старшего тренера женской сборной Сергея Беланова.

По словам собеседника, то, что Беланов подал заявление, еще ничего не значит: окончательное решение будет за исполкомом, который назначен на следующую неделю.

«Объективно, конечно, хотим понять что произошло, потому что в течение двух последних лет ушли от традиционной системы сборов и целенаправленно готовили команду под Олимпиаду. Лично мое мнение — в спорте без конкуренции никак нельзя. Был все-таки нарушен баланс. А что произошло на самой Олимпиаде, пока никакие эксперты не берутся судить. Потому что столько, сколько наши спортсмены тренируются, никто не занимается в мире по керлингу. На мой взгляд, немного переусердствовали, за две недели до Олимпиады засели в Новосибирске на сборах. Видимо, перегорели. Поэтому пока не могу делать какие-то заявления. В керлинге очень много нюансов», — ответил Минин.

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По результатам иностранных коллег на Олимпиаде нет сомнений, что лед был сложным для всех спортсменов. Даже лидер среди женских команд — Канада — не вышла в плей-офф, а у мужчин было большое количество поражений.

«Нам надо было перестраивать игру на чемпионате, но мы вовремя это не сделали. Это уже вопросы больше к тренерскому штабу. Самое обидное — пошел коту под хвост результат двухлетней подготовки, потому что нельзя сказать, что мы разучились играть. Ребят в этом плане сложно упрекнуть — они впервые отобрались на Олимпиаду. Были ровные результаты», — констатировал собеседник ФАН.

Россиянки проиграли спортсменкам из Великобритании со счетом 4:9 в заключительном матче предварительного раунда. После этого поражения российская сборная заняла десятое место в турнирной таблице, потеряв ранее шансы на попадание в полуфинал.