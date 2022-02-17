Посол США Салливан прибыл в здание МИД России

Москва, 17 февраля. Американский посол в Москве Джон Салливан прибыл в здание МИД России после заявления властей РФ о намерении передать ответ на письмо США по гарантиям безопасности, сообщили журналисты.

Дипломата Соединенных Штатов заметил корреспондент РИА Новости возле здания внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров до этого сообщил, что Москва 17 февраля намерена предоставить Вашингтону реакцию РФ на ответ США по вопросам гарантий безопасности. После этого дипломат пообещал опубликовать документ.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Соединенные Штаты проигнорировали российские озабоченности по гарантиям безопасности.