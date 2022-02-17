Эрдоган признал инфляцию главной проблемой Турции

Анкара, 17 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высокие темпы падения покупательной способности лиры. Он пообещал, что эта проблема будет преодолена.

Инфляция стала самой значимой из государственных проблем, ее решение является приоритетом правительства. Для этого власти будут поддерживать частный бизнес и домохозяйства, а также снижать НДС на основные продукты питания.

«Сейчас наша главная проблема — высокая инфляция. Мы ее тоже преодолеем», — заявил Эрдоган.

Годовая инфляция в Турции ранее разогналась почти до 50%. Президент последовательно не дает центробанку поднять ключевую ставку, из-за чего инфляционное давление нарастает. Ранее турецкий лидер уже обещал скорое снижение показателя, однако долгосрочного решения пока нет.