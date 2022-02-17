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Бестемьянова прокомментировала заявление Плющенко о завышенных оценках Валиевой

Олимпийские игры 2022
Бестемьянова прокомментировала заявление Плющенко о завышенных оценках Валиевой
Агентство городских новостей Москва

Москва, 17 февраля. Советская фигуристка Наталья Бестемьянова ответила на слова двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, который назвал завышенными оценки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Чемпионка Игр 1988 года не согласилась с экс-спортсменом.

После победы Валиевой в короткой программе на ОИ-2022 Плющенко выразил точку зрения, что оценки российской фигуристки были завышены. По словам Бестемьяновой, у каждого есть свое мнение, которое имеет право на жизнь.

«Женя Плющенко — многократный чемпион и уважаемый человек в фигурном катании. Но у меня другое мнение. Я считаю, что оценки Валиевой не были завышены», — прокомментировала заявление тренера советская фигуристка.

Как пояснила олимпийская чемпионка 1988 года, элемент ультра-си тройной аксель, исполненный Валиевой, стоит дороже, чем двойной аксель, продемонстрированный Анной Щербаковой. Кроме того, вращения оказавшейся на первом месте фигуристки должны идти плюсами по отношению к вращениям ее соперницы, утверждает Бестемьянова. Хотя советская спортсменка уважает точку зрения Плющенко, она все же солидарна с судьями.

«Судей выбрали, чтобы они честно разобрались, кто из спортсменок лучше. На них смотрит весь мир. Как можно говорить, что кто-то кого-то может поддерживать?» — приводит слова Бестемьяновой РИА Новости.

Напомним, российские фигуристки представят произвольную программу на Олимпиаде 17 февраля. Валиева упала на тренировке незадолго до старта проката.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Бестемьянова прокомментировала заявление Плющенко о завышенных оценках Валиевой
плющенко валиева бестемьянова
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