Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотник ВСУ в Донбассе

Луганск, 17 февраля. Защитники ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который применялся для корректировки огня артиллерии украинских силовиков. Об этом сообщили в Народной милиции республики.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки в Донецкой Народной Республике. Согласно информации представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, всего по населенному пункту было выпущено 32 мины калибра 82 миллиметра.