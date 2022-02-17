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Роза Сябитова объяснила, почему не дружит с Ларисой Гузеевой

Шоу-бизнес
Роза Сябитова объяснила, почему не дружит с Ларисой Гузеевой
instagram.com  /  @syabitova_roza

Москва, 17 февраля. Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала об отношениях с актрисой Ларисой Гузеевой. По словам свахи, коллега ее очень многому научила.

В самом начале совместной работы актриса настояла, чтобы между ними не было дружбы. Такой формат отношений был удобен Гузеевой и предпочтительным для шоу, пояснила Сябитова.

«Мы не дружим. Мы — семья. Попробуйте что-нибудь сейчас плохое про нее сказать. Встану и лещей надаю! Она — моя родственница. Я могу ее критиковать, и она мне это разрешает. А вы — не можете. За нее глотку порву!» — высказалась Сябитова в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Во время съемок телеведущие могут спорить, но серьезных конфликтов у них не было. После таких перепалок Гузеева и Сябитова извиняются друг перед другом и дарят подарки, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Гузеева заступилась за бывшую жену гостя шоу «Давай поженимся!». Мужчина назвал экс-избранницу странной за то, что она носила его носки. Телеведущая, которая иногда носит трусы своего мужа, не увидела в этом ничего особенного.

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шоу сябитова гузеева
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