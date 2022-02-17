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Авторы «Чжунго жибао» возложили на США ответственность за запугивание людей войной

Политика
Авторы «Чжунго жибао» возложили на США ответственность за запугивание людей войной
pexels.com

Пекин, 17 февраля. Соединенные Штаты раздувают панику касательно предполагаемого вооруженного столкновения в Восточной Европе. К такому выводу пришли авторы китайского издания «Чжунго жибао».

По словам журналистов, кампанией по запугиваю людей войной руководит именно Вашингтон. В то же время другие государства выступают за мирные взаимоотношения, следует из публикации.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация о якобы имеющихся у России планах «напасть» на Украину, но эти данные оказались фейком. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не планирует судиться с журналистами, однако ждет от них более ответственного подхода к своей работе.

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