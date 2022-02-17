Авторы «Чжунго жибао» возложили на США ответственность за запугивание людей войной

Пекин, 17 февраля. Соединенные Штаты раздувают панику касательно предполагаемого вооруженного столкновения в Восточной Европе. К такому выводу пришли авторы китайского издания «Чжунго жибао».

По словам журналистов, кампанией по запугиваю людей войной руководит именно Вашингтон. В то же время другие государства выступают за мирные взаимоотношения, следует из публикации.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация о якобы имеющихся у России планах «напасть» на Украину, но эти данные оказались фейком. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не планирует судиться с журналистами, однако ждет от них более ответственного подхода к своей работе.