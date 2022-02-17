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Белоруссия намерена закупить российские ракетные комплексы «Искандер-М»
Армия
Белоруссия намерена закупить российские ракетные комплексы «Искандер-М»
Федеральное агентство новостей  / 

В ходе инспектирования российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022» президент РБ Александр Лукашенко сообщил о намерении Минска приобрести у Москвы российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М», а также организовать на территории его страны специальный учебный центр, в котором личный состав армии сможет осваивать это вооружение.

Разработка семейства ОТРК «Искандер» была начата в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 21 декабря 1988 года как замена ОТРК «Ока», попавшего под ограничения ДРСМД. Распад СССР сильно затормозил доводку комплекса, так что первые «Искандеры» оказались приняты на вооружение ВС РФ только в 2006 году. Зато длительный период разработки ОТРК позволил учесть в его концепции все самые актуальные требования заказчика.

Будучи едва принятым на вооружение, ОТРК стал немедленно улучшаться. Уже 11 октября 2011 года был завершен первый этап испытаний обновленного ракетного комплекса «Искандер-М» с новым боевым оснащением.

Основным назначением ОТРК «Искандер-М» является уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. Впрочем, как свидетельствуют иностранные аналитики, реальная дальность ракет «Искандеров» может заметно превышать официально декларируемую.

Белоруссия намерена закупить российские ракетные комплексы «Искандер-М»
пресс-служба Минобороны РФ /

По мнению западных специалистов, ОТРК «Искандер», как и ЗРК С-400 и БРК «Бастион», играет ключевую роль в концепции ВС РФ, известной на Западе как «зона запрета доступа» (A2/AD), которая заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска получения неприемлемого ущерба.

«Такие оперативно-тактические ракетные комплексы, как «Искандер-М», закупаются прежде всего для обороны. Приобретение российских ОТРК для Белоруссии, граничащей с недружественной и продолжающей активно вооружаться Польшей, более чем актуально. Появление «Искандеров» в Белоруссии способно охладить немало горячих голов как в Варшаве, так и в других европейских столицах. Почему? Потому что, фигурально выражаясь, «противоядия» от «Искандеров» у армий стран Запада нет — перехватить квазибаллистические ракеты наших ОТРК практически невозможно. Неспроста строительство инфраструктуры так называемой ЕвроПРО близ польского поселка Редзиково резко затормозилось сразу после того, как этот объект оказался в зоне досягаемости развернутых в Калининградской области «Искандеров». Думаю, что в рамках расширенного военно-технического сотрудничества с Белоруссией Москва согласится поставить Минску ОТРК», — прокомментировал ФАН ситуацию редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

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