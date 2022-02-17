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«В тебе живет благородство»: Алексей Глызин поздравил Вячеслава Малежика с днем рождения
Шоу-бизнес
«В тебе живет благородство»: Алексей Глызин поздравил Вячеслава Малежика с днем рождения
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Сегодня, 17 февраля, свой юбилей, 75 лет, празднует советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России Вячеслав Малежик. В разговоре с ФАН советский и российский певец, актер, музыкант и радиоведущий, заслуженный артист РФ Алексей Глызин поздравил друга и коллегу по сцене. Ранее к артисту обратился знаменитый исполнитель Юрий Антонов.

Звезды советской и российской эстрады Малежик и Глызин знакомы довольно давно. Все это время последний видел в поведении коллеги силу и благородство характера.

«Дорогой Слава, я знаю тебя много лет, ты всегда являешь собой благородство. Ты — человек, который, если бы были дуэли, вызывал неприятеля драться на шпагах. В тебе это живет, это в тебе есть. Твой неуемный темперамент… Ты можешь петь сутки напролет. Это просто невероятное качество, которое отличает тебя от многих других людей», — говорит собеседник ФАН.

В тебе живет благородство: Алексей Глызин поздравил Вячеслава Малежика с днем рождения
wikipedia.org / Schekinov Alexey Victorovich/CC BY-SA 3.0

Возраст именинника  Алексей Глызин считает абсолютно нормальным для человека творческой профессии. По словам артиста, это всего лишь цифры, ничего больше, а главное — все же талант.     

«У тебя замечательные, добрейшие песни. У тебя замечательная семья, замечательная супруга, ей привет огромный. Я тебя искренне люблю, поздравляю с твоим днем рождения. Самое главное — ты всегда остаешься благороднейшим человеком, что крайне редко встречается сейчас не только в окружении нашей профессии, но и вообще среди людей почему-то теряется это понятие. Но в тебе это есть и остается. Всегда будь таким же благородным и нетерпимым к хамству. Обнимаю тебя», — заключил исполнитель.

Ранее Вячеслав Малежик поделился, как планирует провести юбилей. По его словам, для своих друзей и близких он даст юбилейный концерт.

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