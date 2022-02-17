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Захарова назвала кощунством заявление Псаки о захоронениях мирных жителей в Донбассе

Политика
Захарова назвала кощунством заявление Псаки о захоронениях мирных жителей в Донбассе
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 17 февраля. Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронения мирных граждан в Донбассе является кощунством. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сама Псаки до этого подвергла сомнению информацию о захоронениях в Донбассе, сообщив, что Москва якобы использует эту тему для эскалации ситуации вокруг Украины.

По словам российского дипломата, представитель американской администрации могла позволить себе подобные высказывания от незнания, поскольку только этим можно объяснить сомнения Псаки насчет страданий жителей Донбасса.

«Выполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные "американской разведки", на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе так безответственно рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления», — отметила Захарова.

Захарова назвала кощунством заявление Псаки о захоронениях мирных жителей в Донбассе
Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos

В материале на сайте МИД России комментарий Захаровой сопровождается фотографиями, на которых изображены массовые захоронения людей, погибших в результате обстрелов со стороны украинской армии.

«Der Jen, я тебя прошу. Больше никогда не говори с таким высокомерием о геополитике, когда речь идет о жертвах среди мирного населения. Они — незаживающая боль на сердцах отцов и матерей в ДНР и ЛНР. Не опускайся до кощунства», — сказано в комментарии Захаровой.

Ранее сообщалось, что пять стихийных захоронений мирных жителей обнаружили на территории Донбасса. По данному факту сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело.

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Все новости / Политика / Захарова назвала кощунством заявление Псаки о захоронениях мирных жителей в Донбассе
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