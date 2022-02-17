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Началось изготовление реакторов для самого мощного в мире ледокола «Россия»
Технологии
Началось изготовление реакторов для самого мощного в мире ледокола «Россия»
facebook.com  /  АО «Атомэнергомаш»

На машиностроительном заводе АО «ЗиО-Подольск» началось изготовление реакторных установок «РИТМ-400» для головного атомного ледокола «Россия» проекта 10150, шифр «Лидер», сообщает АО «Атомэнергомаш». Заводу предстоит изготовить две установки, мощность каждой должна составить 315 МВт, что выше мощности «РИТМ-200», устанавливаемых на строящихся с 2013 года атомных ледоколах проекта 22220, в 1,8 раза.

Проектирование «Лидера», являющегося на данный момент самым мощным в мире ледоколом, стартовало в 2016 году. Оно велось в тесной кооперации сразу четырьмя организациями: ПАО ЦКБ «Айсберг», «ОКБМ им. И. И. Африкантова», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», а также филиалом ЦНИИ судовой электротехники и технологии.

15 января 2020 года было подписано постановление о выделении Правительством России на строительство головного ледокола проекта 10510 с 2020 по 2027 год 127 миллиардов рублей. 23 апреля 2020-го «Атомфлот» и верфь «Звезда» подписали контракт на строительство «Лидера», получившего название «Россия». Закладка корабля состоялась 5 июля 2021 года. Еще два «Лидера» планируется заложить в 2023-м.

Началось изготовление реакторов для самого мощного в мире ледокола «Россия»
Pr Scr Ruptly /

Озвученные характеристики ледокола проекта 10150 выглядят внушительно. Полное водоизмещение — 71 380 тонн (для сравнения: полное водоизмещение крупнейшей единицы ВМФ РФ, тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», — 59 100 тонн). Длина — 209 метров, ширина — 47,7 метра. Скорость хода — до 23 узлов. Экипаж — 127 человек. Дальность плавания — неограниченная! Толщина льда, преодолеваемого «Лидером» непрерывным ходом с минимально-устойчивой скоростью 1,5-2 узла, должна составлять 4,3 метра (5 метров — наибольшая).

Главная задача «России» и ее будущих «систершипов» — обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути (СМП) и проведение экспедиций в Арктику.

Выгодное сочетание основных характеристик и габаритов позволит атомному ледоколу проекта 10150 проводить через льды суда шириной до 35-40 метров и дедвейтом до 180-200 тысяч тонн. В первую очередь ожидается проводка танкеров или газовозов ледового класса. В зависимости от погодных условий прохождение судов по всей длине Севморпути за «Лидером» будет занимать не более 15-20 суток. Замечу, что значительное сокращение времени прохождения СМП имеет для нашей страны большое значение не только с экономической точки зрения, но и с военной. Именно Севморпуть является той коммуникацией, которая позволяет максимально быстро осуществлять ВМФ РФ маневр силами между северным и тихоокеанским ТВД.

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