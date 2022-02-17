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Финское издание Yle узнало мнение одесситов о «российском вторжении»

Общество
Финское издание Yle узнало мнение одесситов о «российском вторжении»
pixabay.com  /  олег реутов

Одесса, 17 февраля. Жители Одессы поделились на тех, кто боится «вторжения» России, и тех, кто относится к Москве с симпатией. Об этом сообщается в публикации финского издания Yle.

Корреспондент Суви Туртиайнен посетила украинский город и пообщалась с местными жителями. По ее словам, напряженная ситуация в стране сказывается на настроениях граждан. Например, Татьяна и Игорь, пожелавшие скрыть фамилии, женились 14 февраля. Они признались, что боялись начала боевых действий.

Одесситы напомнили, что в рамках военно-морских учений в Черное море вошли шесть российских десантных кораблей. Они боятся, что торговые поставки будут нарушены, так как Одесса является важным торговым портом, имеющим огромное значение для всей Украины. Через город экспортируют металл и зерно в другие страны.

Финское издание Yle узнало мнение одесситов о «российском вторжении»
wikipedia.org / JanManu / CC BY-SA 3.0

Наталья Головатюк, работающая на одесском рынке, сообщила Туртиайнен, что покупателей почти нет. По ее словам, украинцы на самом деле будут до последнего верить, что войны с Россией не будет.

Другой житель Одессы, Андрей Зозуля, вспомнил о событиях 2 мая 2014 года, когда в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека, выступавшие против Евромайдана. Он посетовал, что на Украине творится беспредел.

Западные СМИ ранее стали заявлять, что Россия «нападет» на Украину 16 февраля. Когда этого не произошло, изданию The Sun пришлось переписать публикацию.

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украина одесса финляндия
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