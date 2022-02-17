Сестра Жанны Фриске подтвердила, что ждет рождения ребенка

Москва, 17 февраля. Сестра покойной певицы Жанны Фриске, мастер по перманентному макияжу Наталья Фриске подтвердила, что станет матерью в скором времени. Родственница умершей экс-солистки «Блестящих» перестала скрывать беременность.

Фриске опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует с округлившимся животом. Судя по снимку, сестра покойной певицы находится на поздних сроках беременности. По словам женщины, она специально не рассказывала о скором прибавлении, но была вынуждена это сделать.

«Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз, не хотела ее ни с кем делить, но наша любимая «желтуха» не может жить спокойно, и нужно обязательно влезть своими грязными языками и все испортить, «спасибо» им за это!» — возмутилась Фриске.

Prt Scr instagram.com / @friske_natalia

Родственница экс-солистки «Блестящих» утверждает, что СМИ «все перевернули с ног на голову». Однако из-за публикаций на эту тему мастер по макияжу пришла к выводу, что скрывать беременность не имеет смысла. Как отметила Фриске, она безумно счастлива в связи с предстоящим рождением ребенка.

«Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже», — пообещала сестра певицы.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни летом 2015 года. К смерти звезды привела глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга. Коллега певицы по группе «Блестящие» Ольга Орлова признавалась, что до сих пор с трудом переживает смерть исполнительницы.