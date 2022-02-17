Прокуратура Италии возбудила уголовное дело против Береговой охраны Ливии

Триполи, 17 февраля. Береговая охрана Ливии оказалась в поле зрения прокуратуры Италии. Об этом сообщает издание Info Migrants.

Причиной расследования стал недавний инцидент в Средиземном море. Силовики на катере протаранили лодку с мигрантами, в результате чего трое беженцев пропали без вести.

«Береговая охрана Ливии врезалась в судно, перевозящее 21 нелегала. При столкновении пятеро выпали за борт. Только двоих удалось вернуть в лодку. Уроженка Сомали и двое мужчин из Кот-д'Ивуара числятся пропавшими», — говорится в сообщении.

5 of the 21 #migrants ended up in the water, and only 2 managed to get back onto the boat. The other 3 - a Somali woman and 2 men from Ivory Coast - are still missing.https://t.co/RourVnPuve — InfoMigrants (@InfoMigrants) February 15, 2022

Прокуратура Агридженто начала расследование по факту непредумышленного убийства, а также пособничества и подстрекательства к нелегальной миграции. Выживших беженцев доставили в морской порт Лампедузы и передали сотрудникам правоохранительных органов для допроса.

Все 18 человек выходцы из Кот-д'Ивуара, Гвинеи, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. После взятия показаний они будут переданы миграционной службе, которая займется их отправкой на родину.

Правозащитники и международные организации неоднократно обвиняли Европейский союз в содействии зверствам ливийской Береговой охраны. Чиновники выделяют денежные средства на якобы спасение мигрантов от утопления на море, однако их цель — не дать им добраться до стран ЕС.