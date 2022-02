Прокуратура Италии возбудила уголовное дело против Береговой охраны Ливии

Триполи, 17 февраля. Береговая охрана Ливии оказалась в поле зрения прокуратуры Италии. Об этом сообщает издание Info Migrants.

Причиной расследования стал недавний инцидент в Средиземном море. Силовики на катере протаранили лодку с мигрантами, в результате чего трое беженцев пропали без вести.

5 of the 21 #migrants ended up in the water, and only 2 managed to get back onto the boat. The other 3 - a Somali woman and 2 men from Ivory Coast - are still missing.https://t.co/RourVnPuve