Максим Шугалей потребовал у Стефани Уильямс прекратить мешать Башаге

Ситуацию в Ливии, где фактически установилось двоевластие и работают одновременно два премьер-министра — Фатхи Башага и Хамид Дбейба, в авторской колонке прокомментировал ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Напомним, Шугалей провел почли два года в ливийском плену, он хорошо знает местную проблематику. Свое отношение к нынешней ситуации в этой стране глава ФЗНЦ сформулировал в своей авторской колонке. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Как добиться мира в Ливии. Колонка Максима Шугалея

В Ливии консенсус наступит тогда, когда территорию страны покинут представители псевдомеждународных организаций, которые на самом деле представлены американскими коррумпированными чиновниками, продвигающими интересы США.

Что мы видим на сегодняшний день в Ливии? Гражданка США Стефани Уильямс, прикрываясь статусом советника Генерального секретаря ООН, открыто лоббирует интересы США. По ее действиям, как по открытой книге, можно считывать программу реализации интересов США в Ливии. В ее деятельности нет никакого идеологического наполнения, нет политического курса, а есть постоянное лавирование в попытках удовлетворить жажду наживы.

На голосовании в ЛФПД Стефани Уильямс сначала публично поддерживала тандем Фатхи Башаги и Агилы Салеха, но в процессе «перекрасилась» и начала продвигать кандидатуру Дбейбы. Сейчас Палата Представителей во главе с Агилой Салехом решила взять политический процесс в свои руки. Ливийские политики решили сами, без оглядки на Запад, выбрать премьер-министра. Это «отрезвило» американских лоббистов и заставило их искать подходы к более сильной стороне в этом процессе.

Поэтому в пятницу Уильямс никуда не денется и признает новое правительство Фатхи Башаги. Это признание станет очередным подтверждением изворотливости американцев. Подтверждением того, что США используют крышу международных организаций для того, чтобы продвигать собственные интересы и, как колонизаторы, решать судьбы целых народов, используя «лицензию на убийство» и откровенный геноцид.

Чтобы противостоять этим империалистическим тварям, необходимо быть сильным лидером, имеющим политическую волю и способным дать решительный отпор. Только такие действия заставляют американцев маневрировать и отступать. Только убрав этих псевдомеждународных провокаторов, можно защитить свою страну и свой народ.

Действия Башаги — это демонстрация сильной позиции и желания изменить ситуацию в стране к лучшему. И мне стало известно, что Фатхи Башага в ближайшее время уже запланировал свой визит в Россию.