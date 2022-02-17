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Ургант кадром из «Матрицы» отреагировал на допинг-скандал вокруг Валиевой

Общество
Ургант кадром из «Матрицы» отреагировал на допинг-скандал вокруг Валиевой
Prt Scr youtube.com  /  Вечерний ургант

Москва, 17 февраля. Телеведущий Иван Ургант высказался о допинг-скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, которую допустили к индивидуальному первенству на Олимпийских играх в Пекине.

Шоумен напомнил, что Валиева была первой после короткой программы в соревнованиях одиночниц. Параллельно Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает разбирательство в связи с положительной допинг-пробой фигуристки.

«Она объяснила попадание запрещенного триметазидина в свой организм тем, что его принимал для сердца дедушка. В итоге произошло бытовое загрязнение. МОК тут же среагировал на это заявление и опубликовал фотографию дедушки Камилы. Мы ее размещаем», — заметил Ургант.

Ургант кадром из «Матрицы» отреагировал на допинг-скандал вокруг Валиевой
Prt Scr youtube.com / Первый канал

После этого телеведущий открыл свой ноутбук, на котором был наклеен снимок с Морфеусом из «Матрицы». Персонаж культовой франшизы предлагает Нео принять одну из таблеток — синюю или красную. В этот момент в студии раздался громкий хохот зрителей.

Валиева 17 февраля выступит с произвольной программой в рамках индивидуального турнира. Если фигуристка установит мировой рекорд, ее результат будут считать предварительным.

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шоу ургант валиева
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