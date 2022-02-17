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Пойманная на допинге украинская лыжница объявила о завершении карьеры

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 14:22
Олимпийские игры 2022
Пойманная на допинге украинская лыжница объявила о завершении карьеры
Global Look Press  /  Jon Olav Nesvold

Пекин, 17 февраля. Украинская лыжница Валентина Каминская, которую поймали на допинге во время Олимпиады в Пекине, завершает карьеру. Спортсменка отметила, что сообщает об этом «с большой болью в сердце».

Каминская объявила о завершении карьеры на своей странице в Instagram. Лыжница призналась, что новость о положительном результате ее допинг-теста на ОИ-2022 шокировала ее и стала «настоящей катастрофой».

«Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это все, и что таким образом. Просто не верю», — поделилась украинская спортсменка.

При этом Каминская утверждает, что не стала бы намеренно прибегать к допингу. Однако, по словам лыжницы, она не успеет собрать доказательную базу, чтобы «побороться за правду».

Пойманная на допинге украинская лыжница объявила о завершении карьеры
Prt Scr instagram.com / @skilady87

Напомним, Валентину Каминскую отстранили от Олимпиады в Пекине за нарушение антидопинговых правил. В пробе украинской лыжницы, взятой на прошлой неделе, обнаружили следы запрещенных веществ.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Пойманная на допинге украинская лыжница объявила о завершении карьеры
олимпиада лыжница Каминская
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