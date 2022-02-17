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Российское посольство в Киеве отреагировало на информацию о пожаре в здании дипмиссии

Политика
Российское посольство в Киеве отреагировало на информацию о пожаре в здании дипмиссии
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Коцаба

Киев, 17 февраля. Здание посольства России в Киеве не охвачено пожаром, как об этом начали сообщать в социальных сетях. Об этом заявил представитель дипломатической миссии.

По его словам, здание посольства в абсолютном порядке.

«Пожара у нас нет, ничто не горит», — сообщил собеседник ТАСС.

До этого киевляне заметили, что из здания посольства РФ идет дым. Западные СМИ уже успели отреагировать на эту новость и сообщить, что дипломаты из России якобы приступили к уничтожению секретных документов.

Ранее сообщалось, что Госдеп США принял решение перенести американское посольство из Киева во Львов. На фоне этой инициативы ведомство приказало дипломатам уничтожить все компьютеры и сетевое оборудование.

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украина Киев посольство
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