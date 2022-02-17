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Экономика
Безработных россиян могут лишить пособий из-за «безделья»
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Безработных россиян могут лишить пособий из-за «безделья»
Экономика
Безработных россиян могут лишить пособий из-за «безделья»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 17 февраля. В Госдуме поддержали инициативу Минтруда РФ лишать пособия по безработице за безделье. Нетрудоустроенных граждан, не желающих искать работу, могут лишить пособия по безработице.

Как сообщает «Радио 1», в случае, когда человек имеет злой умысел и нарочно не ищет работу, чтобы получать пособие от государства, его нужно лишать поддержки, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. При этом она отметила, что нужно резко разделять нежелание искать работу и отсутствие таковой возможности. Также она добавила, что когда законопроект будет обсуждаться в думском комитете, этот вопрос нужно будет прояснить максимально четко.

Ранее ФАН писал, что на каждого безработного во Владимирской области приходится три вакансии. По данным Владимирстата, на конец 2021 года в регионе статус безработного имели 5634 человека.

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госдума безработица наказание пособие
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