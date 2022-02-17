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Президент IIHF Тардифф исключил перенос хоккея в программу летней Олимпиады

Спорт
Президент IIHF Тардифф исключил перенос хоккея в программу летней Олимпиады
Global Look Press  /  Panoramic

Цюрих, 17 февраля. Глава Международной федерации хоккея с шайбой Люк Тардифф заявил, что, на данный момент, не видит вариантов при которых хоккей может быть включен в список программ летних Олимпийских игр.

Он также подтвердил, что уже успел провести переговоры с представителями Международного олимпийского комитета на этот счет. На сегодняшний день, перенос хоккейного турнира с зимних на летние Олимпийские игры не представляется возможным.

«Мы обсуждали этот вопрос с МОК. Они говорят, что в летней Олимпиаде уже есть баскетбол, футбол. Да, летом нет накладки с участием игроков НХЛ», — сообщил специалист на пресс-конференции.

На данный момент нет понимания, смогут ли в 2026 году на зимних Олимпийских играх в Милане принять участие хоккеисты, представляющие клубы Национальной хоккейной лиги. В связи с этим и появились слухи в СМИ о возможном включении хоккейного турнира в программу летней Олимпиады.

Ранее сборная США сенсационно вылетела в четвертьфинале 24-х зимних Олимпийских игр. Подопечные Дэвида Куинна уступили команде Словакии со счетом 2:3 в серии послематчевых бросков. Победный буллит на счету Петера Цегларика.

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олимпийские игры хоккей люк тардифф
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