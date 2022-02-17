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Букеле обозвал Сенат США «бумерами» из-за нежелания признавать биткоин

Весь мир
Букеле обозвал Сенат США «бумерами» из-за нежелания признавать биткоин
Global Look Press  /  Camilo Freedman/Keystone Press Agency

Сан-Сальвадор, 17 февраля. Президент Сальвадора Найиб Букеле раскритиковал сенаторов США, которых он назвал «бумерами», за разработку законопроекта против принятия центральноамериканской страной биткоина в качестве платежного средства. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Окей, бумеры…У вас нет никакой юрисдикции в отношении суверенного и независимого государства. Мы не являемся вашей колонией, вашим задним или передним двором. Держитесь подальше от наших внутренних дел. Не пытайтесь контролировать то, что вы не способны контролировать», — заявил 40-летний президент.

Публикация Букеле была ответом на законопроект «Ответственность за принятие криптовалюты в Сальвадоре», предложенный председателем комитета по иностранным делам Сената США Бобом Менендесом, а также сенаторами Джеймсом Ришем и Биллом Кэссиди.

Закон подразумевает анализ Государственным департаментом рисков, сопряженных с одобрением биткоина в качестве законного платежного средства в Сальвадоре, и предложение мер по смягчению последствий в отношении американской финансовой системы.

«Утверждение биткоина в Сальвадоре вызывает серьезное беспокойство по поводу экономической и финансовой стабильности данного уязвимого торгового партнера США в Центральной Америке», — отметил Риш.

Он добавил, что политика Букеле может ослабить санкционную политику США, расширить возможности недобросовестных акторов наподобие Китая и организованных преступных группировок. Председатель комитета подчеркнул, что двухпартийное законодательство нацелено на обеспечение прозрачности политики Правительства Сальвадора и предотвращение потенциальных угроз для США.

7 сентября 2021 года маленькое центральноамериканское государство стало первой в мире страной, принявшей закон об использовании криптовалюты в качестве официального платежного средства. В ноябре 2021 года Букеле заявил о планах выпустить первые в мире государственные биткоин-облигации и построить Биткоин-Сити с целью привлечения инвестиций в государство.

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