Букеле обозвал Сенат США «бумерами» из-за нежелания признавать биткоин

Сан-Сальвадор, 17 февраля. Президент Сальвадора Найиб Букеле раскритиковал сенаторов США, которых он назвал «бумерами», за разработку законопроекта против принятия центральноамериканской страной биткоина в качестве платежного средства. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

OK boomers…



You have 0 jurisdiction on a sovereign and independent nation.



We are not your colony, your back yard or your front yard.



Stay out of our internal affairs.



Don’t try to control something you can’t control ????

https://t.co/pkejw6dtYn — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) February 16, 2022

«Окей, бумеры…У вас нет никакой юрисдикции в отношении суверенного и независимого государства. Мы не являемся вашей колонией, вашим задним или передним двором. Держитесь подальше от наших внутренних дел. Не пытайтесь контролировать то, что вы не способны контролировать», — заявил 40-летний президент.

Публикация Букеле была ответом на законопроект «Ответственность за принятие криптовалюты в Сальвадоре», предложенный председателем комитета по иностранным делам Сената США Бобом Менендесом, а также сенаторами Джеймсом Ришем и Биллом Кэссиди.

Land of the free ????????#Bitcoin — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) February 17, 2022

Закон подразумевает анализ Государственным департаментом рисков, сопряженных с одобрением биткоина в качестве законного платежного средства в Сальвадоре, и предложение мер по смягчению последствий в отношении американской финансовой системы.

«Утверждение биткоина в Сальвадоре вызывает серьезное беспокойство по поводу экономической и финансовой стабильности данного уязвимого торгового партнера США в Центральной Америке», — отметил Риш.

Он добавил, что политика Букеле может ослабить санкционную политику США, расширить возможности недобросовестных акторов наподобие Китая и организованных преступных группировок. Председатель комитета подчеркнул, что двухпартийное законодательство нацелено на обеспечение прозрачности политики Правительства Сальвадора и предотвращение потенциальных угроз для США.

This includes El Salvador? Right?



Right? pic.twitter.com/Jc0kqLY40q — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) February 16, 2022

7 сентября 2021 года маленькое центральноамериканское государство стало первой в мире страной, принявшей закон об использовании криптовалюты в качестве официального платежного средства. В ноябре 2021 года Букеле заявил о планах выпустить первые в мире государственные биткоин-облигации и построить Биткоин-Сити с целью привлечения инвестиций в государство.