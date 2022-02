Букеле обозвал Сенат США «бумерами» из-за нежелания признавать биткоин

Сан-Сальвадор, 17 февраля. Президент Сальвадора Найиб Букеле раскритиковал сенаторов США, которых он назвал «бумерами», за разработку законопроекта против принятия центральноамериканской страной биткоина в качестве платежного средства. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

OK boomers…



You have 0 jurisdiction on a sovereign and independent nation.



We are not your colony, your back yard or your front yard.



Stay out of our internal affairs.



Don’t try to control something you can’t control ????

https://t.co/pkejw6dtYn