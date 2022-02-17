Песков обнародовал разговор Путина и Макрона о ЛНР и ДНР

Москва, 17 февраля. Российский президент Владимир Путин не говорил французскому коллеге Эммануэлю Макрона, что идея признания ЛНР и ДНР не будет принята во внимание. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства разъяснил, что предложение Госдумы в этом вопросе не является законопроектом.

«Конечно, там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива и что никакого законопроекта на этот счет не существует. То есть как бы все по-другому. Вроде то же, но все по-другому», — рассказал Песков журналистам.

Он добавил, что у него есть стенограмма беседы президентов. Представитель Кремля обнародовал несколько цитат.

«Путин: "У нас нет законопроекта, никакого законопроекта нет, это есть инициатива компартии, Коммунистической партии РФ"», — отметил Дмитрий Песков.

Макрон ранее призвал Путина не признавать независимость ЛДНР. Соответствующее обращение Госдумы к президенту поступило 15 февраля.