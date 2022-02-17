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«Слава, держись!»: Юрий Антонов поздравил с юбилеем Вячеслава Малежика
Шоу-бизнес
«Слава, держись!»: Юрий Антонов поздравил с юбилеем Вячеслава Малежика
wikipedia.org  / 

Сегодня, 17 февраля, свой юбилей — 75-летие отмечает советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России Вячеслав Малежик. В разговоре с ФАН со знаменательной датой артиста поздравил советский и российский композитор, эстрадный певец, музыкант, поэт, актер, народный артист РФ Юрий Антонов.

«Я хочу поздравить Славу с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, потому что нам в какой-то период времени, да и вообще по возрасту надо желать в первую очередь здоровья, причем крепкого. Слава, держись! Я тебя очень уважаю, ты замечательный композитор, певец. Дай бог тебе долгих лет жизни», — поздравил коллегу Юрий Антонов.

Сам именинник признался, что, как и положено артисту, отметит юбилей на сцене. В московском бард-клубе «Гнездо глухаря» состоится праздничный концерт артиста, где гостей ждет развлекательная программа и фуршет.

«Слава, держись!»: Юрий Антонов Поздравил с юбилеем Вячеслава Малежика
ТАСС / Фомичев Михаил

Карьера будущей звезды советской и российской эстрады стартовала в апреле 1967 года в группе «Ребята», в 69-ом артист перешел в состав группы «Мозаика», с которой выпустил альбом «Навсегда». С 1973-го был участником ансамбля «Веселые ребята», который чуть не развалила певица Алла Пугачева. После выступал с ВИА «Голубые гитары».

Первая известность пришла к Малежику с песней «Двести лет», записанная в 1982 году с ансамблем «Пламя». А через два года его первый сольный магнитоальбом «Саквояж» разошелся тиражом в 2 миллиона.

На сегодняшний день его песни исполняют такие артисты, как Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская, ансамбль «Синяя птица», Вадим Казаченко и другие.

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